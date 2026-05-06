Acasă Actualitate Mai mulți elevi de la Școala Gimnazială nr. 3 Suceava, absenți având dureri abdominale și stare astenică

Mai mulți elevi de la Școala Gimnazială nr. 3 Suceava, absenți având dureri abdominale și stare astenică


Inspectoratul Școlar Județean Suceava a fost informat de conducerea Școlii Gimnaziale nr. 3 Suceava cu privire la absența mai multor elevi de la cursuri în data de 6 mai 2026, care au acuzat dureri abdominale și stare generală astenică.

Unitatea școlară și inspectorul școlar general, prof. Nicolae-Ciprian Anton, au transmis de urgență o adresă scrisă către Direcția de Sănătate Publică Suceava pentru a sesiza situația și a solicita verificări de specialitate.

„Vom reveni cu precizări după concluziile reprezentanților DSP Suceava”, se arată în comunicatul transmis de Inspectoratul Școlar Județean Suceava.

Până la acest moment nu au fost făcute publice alte detalii privind numărul exact al elevilor afectați sau diagnosticul medical. Autoritățile sanitare efectuează verificări pentru a stabili cauzele simptomelor raportate.


