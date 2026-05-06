Comisarul șef al Gărzii de Mediu Suceava, Gheorghiță Mîndruță atenționează primăriile din județ: Amenzi și obligație de desființare pentru lucrările realizate fără acord de mediu

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Suceava au aplicat recent o amendă contravențională și măsura complementară de desființare a lucrărilor unui proiect executat fără obținerea actelor de reglementare de mediu, conform Legii nr. 292/2018.

Potrivit comunicatului Gărzii de Mediu Suceava, legea interzice în mod expres realizarea proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului fără obținerea deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu. Pentru lucrările deja executate ilegal, titularul proiectului este obligat să desființeze construcțiile și să readucă terenul la starea inițială, pe cheltuiala proprie. Cheltuielile totale pentru aceste operațiuni revin exclusiv în sarcina investitorului.

Comisarul șef al Gărzii de Mediu Suceava, Gheorghiță Mîndruță, a subliniat importanța respectării legislației:

„Pentru a evita crearea acestor situații neplăcute, au fost informate toate UAT-urile din județ ca, la eliberarea autorizațiilor de construire pentru proiectele supuse Legii nr. 292/2018, să aibă în vedere existența actelor de reglementare pe linie de protecție a mediului.”

Încălcarea obligațiilor de desființare a lucrărilor și aducere a terenului la starea inițială constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei pentru persoane fizice, respectiv de la 150.000 lei la 200.000 lei pentru persoane juridice.

Garda de Mediu Suceava reamintește tuturor investitorilor, antreprenorilor și autorităților locale că respectarea procedurilor de mediu este obligatorie. Nerespectarea acestora atrage nu doar sancțiuni contravenționale sau penale, ci și costuri suplimentare semnificative pentru demontarea lucrărilor ilegale.

Controalele pentru verificarea legalității activităților cu impact asupra mediului vor continua în întregul județ Suceava.