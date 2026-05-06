Accident rutier pe E85 în zona Dănilei cu trei victime

Un accident rutier s-a produs miercuri dimineața, pe șoseaua E85, în zona localității Dănila.

Potrivit sublocotenent Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, două autoturisme au fost implicate în coliziune.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava au intervenit de urgență cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2.

La fața locului au ajuns, de asemenea, două ambulanțe SAJ pentru a acorda asistență medicală.

Potrivit sursei citate, trei persoane au fost rănite.

Echipajele medicale și paramedicale le monitorizează și le acordă îngrijiri la locul accidentului.

Circulația rutieră se desfășoară momentan cu dificultate în zonă, pompierii și polițiștii fiind la fața locului pentru a gestiona traficul și a efectua măsurătorile necesare. Cauza exactă a accidentului și circumstanțele în care s-a produs vor fi stabilite de către poliția rutieră