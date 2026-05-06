Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate Accident rutier pe E85 în zona Dănilei cu trei victime

Accident rutier pe E85 în zona Dănilei cu trei victime


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Un accident rutier s-a produs miercuri dimineața, pe șoseaua E85, în zona localității Dănila.

Potrivit sublocotenent Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, două autoturisme au fost implicate în coliziune.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava au intervenit de urgență cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2.

La fața locului au ajuns, de asemenea, două ambulanțe SAJ pentru a acorda asistență medicală.

Potrivit sursei citate, trei persoane au fost rănite.

Echipajele medicale și paramedicale le monitorizează și le acordă îngrijiri la locul accidentului.

Circulația rutieră se desfășoară momentan cu dificultate în zonă, pompierii și polițiștii fiind la fața locului pentru a gestiona traficul și a efectua măsurătorile necesare. Cauza exactă a accidentului și circumstanțele în care s-a produs vor fi stabilite de către poliția rutieră


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

CSU Suceava pleacă la Turneul Final al Campionatului Național de Handbal...

Modernizarea Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera” intră în linie dreaptă. Corpul B...

Deputatul sucevean Petru Negrea: Căderea Guvernului este un semnal de alarmă....