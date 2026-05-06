Zece ani de „Salvator din pasiune” – peste 18.000 de voluntari au ales să salveze vieți în România

Se împlinesc 10 ani de la lansarea programului național de voluntariat „Salvator din pasiune”, inițiat de Departamentul pentru Situații de Urgență prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Un proiect care a transformat dorința de implicare civică a cetățenilor într-un sprijin real și eficient pentru comunități și pentru sistemul național de intervenție.

Lansat în anul 2016, programul a cunoscut o evoluție impresionantă. Dacă în primul an s-au înscris aproximativ 750 de voluntari, în prezent numărul total al celor care au participat depășește 18.000 de persoane, dintre care peste 7.700 sunt activi în acest moment.

Voluntarii au fost pregătiți prin cursuri de prim ajutor calificat și instruiri specifice, participând atât la acțiuni ample de informare preventivă (peste 4.000 de activități anual în ultimii ani), cât și la intervenții operative alături de echipajele profesioniste ale inspectoratelor pentru situații de urgență.

Programul a avut un impact deosebit mai ales în rândul tinerilor, oferindu-le oportunitatea de a se implica direct în acțiuni de salvare, de a lucra în echipă și de a-și dezvolta simțul responsabilității civice.

La împlinirea unui deceniu de existență, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență transmite un mesaj de apreciere:

„Programul «Salvator din pasiune» a devenit un reper al voluntariatului în domeniul situațiilor de urgență și un pilon important în sprijinirea misiunilor de salvare a vieții. Mulțumim tuturor celor care au ales să se implice și să devină parte din această comunitate de salvatori voluntari.”

Programul continuă să fie deschis tuturor celor care doresc să contribuie la binele comunității. Condițiile de înscriere sunt accesibile:

Vârsta cuprinsă între 16 și 65 de ani ;

; Apt din punct de vedere medical;

Să nu fi fost condamnat pentru infracțiuni cu intenție;

Să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină cererea de înscriere, copie după actul de identitate, cazier judiciar (pentru cei peste 18 ani), aviz psihologic, adeverință medicală și acordul părinților (pentru minori).

Cei interesați se pot adresa inspectoratelor pentru situații de urgență din județul de domiciliu sau reședință.