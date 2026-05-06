O femeie a ajuns la spital cu fractură la un picior după ce a fost accidentată pe trotuar de o trotinetă condusă de un copil



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



O femeie a fost rănită marți, 5 mai 2026, după ce a fost acroșată de un minor care circula cu trotineta pe trotuar, în zona centrală a municipiului.

Evenimentul s-a produs în jurul orei 15:00, pe trotuarul dinspre stația TPL Bancă spre McDonald’s.

Minorul de 12 ani, în timp ce se deplasa cu trotineta, a surprins și a lovit femeia, provocându-i leziuni corporale.

Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde a fost diagnosticată cu fractură de membru inferior.

Atât minorul, cât și femeia au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.

Persoana vătămată a declarat că nu dorește cercetări penale pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. În consecință, polițiștii au încheiat un proces-verbal.

Cazul a fost înregistrat de Biroul Rutier al Poliției Municipiului Suceava.