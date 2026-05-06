Cabaretul cuvintelor, un spectacol iubit de publicul sucevean, solicitat și de festivaluri  

Spectacolul Cabaretul cuvintelor de Matei Vișniec revine pe scena Teatrului Municipal la sfârșitul acestei săptămâni, pe 8 mai, de la ora 19:00. Primită cu mare entuziasm de public încă de la premieră, cea dintâi producție a acestei stagiuni și-a făcut deja un renume. Spectacolul este selecționat să participe la cea de-a 37-a ediție a Festivalului de Teatru Piatra-Neamț care va avea loc în perioada 10-17 mai 2026.

Cabaretul cuvintelor este programat chiar în prima zi de festival, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Piatra-Neamț. Cei care doresc să achiziționeze bilete pentru reprezentația de duminică, o pot face online, pe https://www.bilete.ro/cabaretul-cuvintelor/

În aceeași zi, Festivalul de Teatru de la Piatra-Neamț organizează o întâlnire a publicului cu dramaturgul Matei Vișniec, în cadrul unei sesiuni de dialoguri moderate de Tamara Constantinescu, lector universitar, critic de teatru și actriță, sub titlul Cuvinte despre scenă și creație. În acest context, pe parcursul săptămânii viitoare, în Sala Rotondă a Teatrului Tineretului, șase nume mari ale teatrului românesc și internațional vin față în față cu publicul: Matei Vișniec, Radu Afrim, Gábor Tompa, Andrei Șerban, Ilinca Stihi și Radu Dinulescu. La aceste întâlniri intrarea este liberă, pe bază de rezervare.

Pentru publicul sucevean, biletele la reprezentația programată vineri, 8 mai, pe scena TMMVS, sunt puse în vânzare la casieria teatrului sau online, pe https://www.bilet.ro/eve…/cabaretul-cuvintelor-16736-58945

Spectacolul Cabaretul cuvintelor este regizat de însuși dramaturgul Matei Vișniec, alături de Andra Bădulescu Vișniec, cea care semnează scenografia și costumele. Autorul a rescris „Cabaretul cuvintelor” special pentru actorii teatrului sucevean și ne propune să pornim într-o călătorie în acest univers în care cuvintele sunt personaje adevărate cu sentimente și acțiuni proprii care trăiesc independent de voința oamenilor. „Am conceput acest spectacol ca un omagiu adus cuvintelor întrucît ele ne conferă statut uman. Dar ştim noi să le preţuim cu adevărat?” Matei Vișniec ne invită să savurăm spectacolul Cabaretul cuvintelor în familie. Nu doar adulții, ci și copiii cu vârsta de la 8 ani în sus (care au învăţat deja să scrie la şcoală) se vor regăsi în spectacolul nostru în care actorii-cuvinte cântă, dansează şi spun poveşti.

Text şi regie: Matei Vişniec

Scenografie: Andra Bădulescu Vişniec

Coregrafie: Alice Veliche

Sound design: Claudiu Urse

Songs: Bobo Burlăcianu

Video design: Mihai Nistor

Grafică și light design: Sebastian Raţiu

Distribuţia: Bogdan Amurăriţei, Răzvan Bănuţ, Horia Butnaru, Cristina Florea, Diana Lazăr, Delu Lucaci, Alexandru Marin, Cătălin Ștefan Mîndru, Cosmin Panaite, Clara Popadiuc.