Conferința Internațională ICEMS-BIOMED revine la Suceava. Ediția a III-a reunește specialiști de top din țară și străinătate


Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava găzduiește, în perioada 7-8 mai 2026, cea de-a treia ediție a Conferinței Internaționale ICEMS-BIOMED (International Conference on Electromagnetic Fields, Signals and BioMedical Engineering), un eveniment de referință în domeniul ingineriei medicale și al interacțiunii câmpurilor electromagnetice cu sistemele biologice.

Conferința este organizată de Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, reunind cercetători și specialiști din centre universitare importante precum Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov, București, Suceava, Craiova, dar și din Chișinău (Republica Moldova). Printre invitații internaționali se numără specialiști din Japonia, Portugalia, Suedia și Bulgaria, precum și doi cercetători de la CERN.

Evenimentul va include sesiuni științifice dedicate celor mai recente rezultate ale cercetării în inginerie biomedicală, analiză de câmpuri electromagnetice și aplicații medicale de ultimă generație. În paralel, pe holul din fața amfiteatrelor vor fi expuse echipamente de specialitate de către companiile HTEST și Rohde & Schwarz.

Organizatorii subliniază importanța strategică a domeniului:

„Cercetarea în ingineria medicală și analiza riguroasă a comportamentului țesuturilor și organelor sub influența câmpurilor electromagnetice sunt esențiale pentru dezvoltarea unor tehnologii de diagnostic și tratament de înaltă precizie.”

Publicul interesat este invitat să participe la lucrările conferinței, care oferă oportunități de colaborare interdisciplinară și acces la cele mai noi tendințe din domeniu.

Informații suplimentare și programul detaliat pot fi consultate pe site-ul oficial: https://icems-biomed.emcsb.ro/.


