Gheorghe Șoldan anunță modernizarea drumului județean DJ 208B Hănțești – Șerbănești. Un drum de pământ de peste 10 km va fi asfaltat

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat miercuri, 6 mai 2026, semnarea contractului de proiectare și execuție pentru modernizarea drumului județean DJ 208B pe tronsonul Hănțești – Berești – Șerbănești precizând că este un proiect așteptat de ani de zile de comunitățile locale, un drum care a fost ignorat de administrațiile anterioare și care a reprezentat un adevărat calvar pentru șoferi și o frână în dezvoltarea zonei.

„Astăzi a fost semnat contractul și începem modernizarea drumului județean DJ 208B, pe tronsonul Hănțești – Berești – Șerbănești, peste 10 kilometri de balast, gropi și denivelări. Un drum ignorat ani la rând de fostele administrații”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Detalii tehnice ale proiectului:

Lungimea totală a tronsonului: 10,170 km (din extravilanul localității Hănțești până în intravilanul localității Șerbănești).

(din extravilanul localității Hănțești până în intravilanul localității Șerbănești). Lățime totală: 8 metri , cu două benzi de circulație și acostamente consolidate.

, cu două benzi de circulație și acostamente consolidate. Vor fi amenajate șanțuri betonate pentru colectarea apelor pluviale, aproximativ 70 de podețe , peste 50 de drumuri laterale și circa 270 de accese către proprietăți .

, peste și circa . Se vor executa lucrări la cele două poduri de pe traseu: reabilitarea podului peste pârâul Hănțești (12 metri) și construcția unui pod nou de 14 metri în apropiere de Șerbănești.

Valoarea contractului este de 28.615.490,28 lei (inclusiv TVA), sumă cu aproximativ 40% mai mică decât valoarea estimată inițial, datorită procedurii de achiziție publică la care s-au înscris 11 ofertanți, reuniți în asocieri cu 91 de agenți economici.

Finanțarea este asigurată integral din bugetul Consiliului Județean Suceava. În perioada imediat următoare va fi semnat ordinul de începere a lucrărilor de proiectare, iar execuția propriu-zisă va demara în cel mult două luni. Termenul total de finalizare (proiectare + execuție) este de 24 de luni.

Președintele Gheorghe Șoldan a subliniat importanța acestui proiect:

„DJ 208B va fi asfaltat integral pentru prima dată și transformat într-un drum modern, sigur și adaptat nevoilor actuale de trafic. Lucrăm la acest proiect încă din primul an de mandat. Vom continua să investim masiv în infrastructura rutieră județeană pentru a reduce decalajele de dezvoltare și a oferi condiții decente de deplasare tuturor sucevenilor.”

Modernizarea acestui drum va îmbunătăți semnificativ conectivitatea între localitățile Hănțești, Berești și Șerbănești, stimulând dezvoltarea economică a zonei.