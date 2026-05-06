Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate Handbaliștii CSU Suceava Adrian Mircea și Ianis Chiruț, convocați la lotul național...

Handbaliștii CSU Suceava Adrian Mircea și Ianis Chiruț, convocați la lotul național de Juniori al României


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Doi handbaliști de la CSU Suceava au fost selecționați pentru lotul național de Juniori al României (generația 2008/2009), în vederea unei acțiuni de pregătire centralizată și a participării la o serie de jocuri bilaterale internaționale.

Este vorba despre portarul Adrian Mircea și interul stânga Ianis Chiruț, ambii jucători importanți ai echipei de Juniori 1 a clubului sucevean.

Selecționata antrenată de Ionuț Tița se va reuni la Satu Mare pentru un stagiu de pregătire centralizată în perioada 11-14 mai 2026, urmând ca în intervalul 14-17 mai să se deplaseze în Slovacia, la Michalovce, unde va disputa mai multe jocuri bilaterale.

Cei doi handbaliști se află în acest moment în plină pregătire cu echipa de Juniori 1 a CSU Suceava, care participă în perioada 6-10 mai la Turneul Final al Campionatului Național de la Turda, sub coordonarea antrenorului Vasile Boca.

Convocarea lui Adrian Mircea și Ianis Chiruț la naționala de juniori reprezintă o nouă recunoaștere a valorii handbalului sucevean la nivel juvenil și o confirmare a muncii susținute din cadrul secției de handbal a CSU Suceava.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Pantofi cu toc pentru un look de zi cu zi: Cum...

Transformarea digitală a economiei românești

Cinci reprezentanți de la CSU Suceava convocați la lotul național de...