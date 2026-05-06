Incendiu devastator la Grădina Zoologică din Zaharești. Bilanț provizoriu: 800 mp distruși, un ligru și un fazan au murit

Incendiul care a izbucnit miercuri, 6 mai 2026, la Grădina Zoologică din localitatea Zaharești a produs pagube însemnate, pompierii continuând și în această seară operațiunile de lichidare completă a focului și de eliminare a focarelor ascunse.

Potrivit bilanțului transmis de slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, au ars bunuri pe o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați, constând în construcții din lemn și beton cu acoperiș din lemn și învelitoare din tablă, lăzi frigorifice și alte bunuri din interiorul acestora. De asemenea, s-au degradat circa 3 tone de hrană pentru animale (fructe, legume, furaje).

Din fericire, datorită intervenției rapide a pompierilor, au fost salvate restul construcțiilor de pe amplasamentul menajeriei. Au fost salvate și un număr important de animale: 3 porci spinoși, 7 porci vietnamezi, 2 lame, 3 canguri și 1 vultur. Din nefericire, au pierit un ligru și un fazan.

Proprietarul grădinii zoologice, în vârstă de 62 de ani, a suferit o intoxicație cu fum și a fost transportat la spital în stare semiconștientă pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost de natură electrică – efect termic al curentului electric.

La fața locului au intervenit pompierii militari din Detașamentele Suceava și Fălticeni, Stația Gura Humorului, precum și voluntarii SVSU Ilișești și Cornu Luncii, cu 8 autospeciale de stingere, o autoscară și o ambulanță SMURD B2, sprijiniți de un echipaj SAJ.

Lucrările de îndepărtare a efectelor negative produse de incendiu și de identificare a eventualelor focare ascunse continuă.