Cinci reprezentanți de la CSU Suceava convocați la lotul național de Cadeți al României

Clubul Sportiv Universitar Suceava va avea o prezență numeroasă și valoroasă la acțiunea lotului național de handbal Cadeți al României (generația 2010/2011), programată în perioada 11-17 mai 2026 la Baia Mare.

Au fost convocați cinci membri ai clubului sucevean:

Vasile Boca – selecționer

– selecționer Eric Bichir – portar

– portar Ionuț Babiuc – inter dreapta

– inter dreapta Mircea Cumpănașu – centru

– centru Sebastian Tabarcea – extremă dreapta

Cei cinci sunt jucători de bază în echipa de Juniori 2 a CSU Suceava, antrenată de Ioan Tcaciuc. Eric Bichir, Ionuț Babiuc și Mircea Cumpănașu fac parte, totodată, și din lotul de Juniori 1 care participă în aceste zile (6-10 mai) la Turneul Final al Campionatului Național de la Turda.

Selecționata națională de cadeți va efectua un stagiu de pregătire centralizată la Baia Mare, urmat de o serie de jocuri bilaterale cu selecționata Slovaciei.

Această convocare masivă confirmă încă o dată calitatea muncii de antrenament și de formare desfășurată la CSU Suceava, clubul reușind să furnizeze jucători de perspectivă la mai multe generații naționale în același timp.