Cinci reprezentanți de la CSU Suceava convocați la lotul național de Cadeți al României

Clubul Sportiv Universitar Suceava va avea o prezență numeroasă și valoroasă la acțiunea lotului național de handbal Cadeți al României (generația 2010/2011), programată în perioada 11-17 mai 2026 la Baia Mare.
Au fost convocați cinci membri ai clubului sucevean:
- Vasile Boca – selecționer
- Eric Bichir – portar
- Ionuț Babiuc – inter dreapta
- Mircea Cumpănașu – centru
- Sebastian Tabarcea – extremă dreapta
Cei cinci sunt jucători de bază în echipa de Juniori 2 a CSU Suceava, antrenată de Ioan Tcaciuc. Eric Bichir, Ionuț Babiuc și Mircea Cumpănașu fac parte, totodată, și din lotul de Juniori 1 care participă în aceste zile (6-10 mai) la Turneul Final al Campionatului Național de la Turda.
Selecționata națională de cadeți va efectua un stagiu de pregătire centralizată la Baia Mare, urmat de o serie de jocuri bilaterale cu selecționata Slovaciei.
Această convocare masivă confirmă încă o dată calitatea muncii de antrenament și de formare desfășurată la CSU Suceava, clubul reușind să furnizeze jucători de perspectivă la mai multe generații naționale în același timp.
