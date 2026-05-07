Bărbat din Hănțești, înșelat cu 5.000 de lei pe o platformă online falsă de investiții

Un bărbat de 52 de ani din satul Hănțești a devenit victimă unei înșelătorii online, pierzând aproximativ 5.000 de lei după ce a fost indus în eroare de persoane care se prezentau ca brokeri de investiții.

Potrivit polițiștilor din cadrul Biroului de Investigații Criminale Suceava, sesizarea a fost înregistrată miercuri, 6 mai 2026. Bărbatul a declarat că la data de 20 aprilie 2026 a accesat un site prin care i s-a oferit posibilitatea de a deveni acționar la compania Hidroelectrica.

Inițial a investit 1.000 de lei, sumă solicitată de un așa-zis broker. Ulterior, pe parcursul aceleiași săptămâni, a mai depus bani, ajungând la un total de aproximativ 5.000 de lei. La un moment dat, i s-a afișat în contul virtual o sumă de 11.000 de dolari, însă pentru a retrage banii i s-a cerut să plătească o taxă suplimentară de 1.800 de dolari.

Persoana vătămată a sesizat Poliția abia după ce și-a dat seama că a fost înșelată.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. (1) din Codul Penal. Cercetările sunt continuate de lucrătorii Biroului de Investigații Criminale Suceava pentru identificarea autorilor.

Poliția reamintește cetățenilor să fie extrem de prudenți la orice propunere de investiții online, mai ales cele care promit câștiguri rapide și care solicită date personale sau plăți suplimentare. Orice suspiciune de înșelăciune poate fi sesizată imediat la 112 sau la cea mai apropiată unitate de poliție.