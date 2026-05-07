Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Social Incendiu la un utilaj de mare tonaj în Poiana Stampei. Prejudiciu estimat...

Incendiu la un utilaj de mare tonaj în Poiana Stampei. Prejudiciu estimat la 50.000 de euro


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Un utilaj agricol de tip ratrack a luat foc miercuri, 6 mai 2026, pe un teren agricol din comuna Poiana Stampei, provocând pagube importante.

Evenimentul s-a produs în jurul orei 12:00, în timp ce un bărbat de 58 de ani din comuna Marginea efectua lucrări agricole cu un utilaj de tip ratrack. Operatorul a observat fum ieșind din partea din spate a utilajului și a încercat să stingă incendiul acoperindu-l cu pământ. După aproximativ trei ore, flăcările s-au reaprins, moment în care a fost alertat SNUAU 112.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Vatra Dornei au intervenit și au localizat și stins incendiul. Cauza probabilă a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit la instalația electrică.

Valoarea prejudiciului a fost estimată la aproximativ 50.000 de euro. Utilajul nu era asigurat.

Din fericire, nu au rezultat victime omenești și nu a existat pericol de propagare la alte bunuri sau vegetație din zonă.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Conferința studențească națională CONSENSUS, ediția a XII-a Digital Frontiers: Language, Identity,...

Criza politică din România amenință cu scumpiri la electricitate, gaze și...

Bărbat din Hănțești, înșelat cu 5.000 de lei pe o platformă...