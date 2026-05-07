Incendiu la un utilaj de mare tonaj în Poiana Stampei. Prejudiciu estimat la 50.000 de euro

Un utilaj agricol de tip ratrack a luat foc miercuri, 6 mai 2026, pe un teren agricol din comuna Poiana Stampei, provocând pagube importante.

Evenimentul s-a produs în jurul orei 12:00, în timp ce un bărbat de 58 de ani din comuna Marginea efectua lucrări agricole cu un utilaj de tip ratrack. Operatorul a observat fum ieșind din partea din spate a utilajului și a încercat să stingă incendiul acoperindu-l cu pământ. După aproximativ trei ore, flăcările s-au reaprins, moment în care a fost alertat SNUAU 112.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Vatra Dornei au intervenit și au localizat și stins incendiul. Cauza probabilă a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit la instalația electrică.

Valoarea prejudiciului a fost estimată la aproximativ 50.000 de euro. Utilajul nu era asigurat.

Din fericire, nu au rezultat victime omenești și nu a existat pericol de propagare la alte bunuri sau vegetație din zonă.