Primăria Suceava anunță măsurile luate după auditul Curții de Conturi pentru anul 2024: Acțiuni în instanță pentru recuperarea a peste 21 de milioane de lei de la firma de salubrizare, comisii de analiză pentru diferite situații semnalate, dar și soluționarea pe loc a deficiențelor



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primăria MunicipiuluiSuceava a transmis Consiliului Local Suceava o informare oficială privind stadiul rezolvării constatărilor din Raportul de audit financiar nr. 24039/26.03.2026 întocmit de Camera de Conturi Suceava pentru exercițiul financiar 2024.

Cel mai grav aspect semnalat de auditori privește contractele de delegare a serviciului de salubrizare stradală și menajeră încheiate cu S.C. DIASIL SERVICE S.R.L.

Primăria a demarat deja acțiuni în justiție pentru recuperarea unor prejudicii însemnate:

1.782.190,41 lei – plăți nelegale efectuate pentru lucrări de salubrizare stradală care au depășit prevederile contractului nr. 27732/13.10.2024. Dosarul este înregistrat pe rolul Tribunalului Suceava (nr. 562/86/2026).

– plăți nelegale efectuate pentru lucrări de salubrizare stradală care au depășit prevederile contractului nr. 27732/13.10.2024. Dosarul este înregistrat pe rolul Tribunalului Suceava (nr. 562/86/2026). 18.001.220,86 lei – prejudiciu constatat pentru perioada 2022-2023 (plăți pentru „stopit străzi”, „spălat străzi”, răzuirea rigolelor și salubrizarea spațiilor verzi peste suprafețele contractate). Acțiune în instanță înregistrată sub nr. 497/86/2026.

– prejudiciu constatat pentru perioada 2022-2023 (plăți pentru „stopit străzi”, „spălat străzi”, răzuirea rigolelor și salubrizarea spațiilor verzi peste suprafețele contractate). Acțiune în instanță înregistrată sub nr. 497/86/2026. 1.705.231,91 lei – penalități necalculate pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță (colectarea fracției uscate de deșeuri) în cadrul contractului de salubrizare menajeră nr. 32211/26.09.2018.

Alte constatări aflate încă în curs de rezolvare:

661.102,65 lei – dobânzi legale și penalități de întârziere plătite fără cercetări administrative privind eventuala culpă a funcționarilor.

1.233.049,71 lei – venituri neîncasate din chiriile comercianților din Complexul Comercial Bazar (suprafețe mai mari decât cele contractate + comercianți fără contract).

10.046.125,09 lei – creanțe bugetare subevaluate (ajustări deja operate în contabilitate).

790.000 lei – achiziții publice directe efectuate cu depășirea plafoanelor legale de către Grădinița „Gulliver”.

Măsuri deja implementate

În timpul misiunii de audit, Primăria a remediat integral mai multe deficiențe contabile majore, printre care:

subevaluarea activelor fixe (reevaluări efectuate pentru zeci de milioane de lei la primărie și la ordonatorii terțiari);

constituirea corectă a provizioanelor pentru dobânzi și penalități;

recuperarea integrală a unor prejudicii (379.774 lei + 102.803 lei + 251.125 lei etc.).

Primăria a constituit comisii de analiză pentru stabilirea eventualelor răspunderi și a demarat proceduri de executare silită pentru sumele restante. Toate demersurile au termene de finalizare până la 31 iulie 2026.

Raportul complet de audit financiar este public și poate fi consultat pe site-ul Curții de Conturi a României (link: https://www.curteadeconturi.ro/rapoarte-audit/rapoarte-audit-financiar/raport-de-audit-financiar-pentru-anul-2024-nr-24039-26-03-2026-uatm-suceava).

Prin această informare, administrația locală subliniază transparența și angajamentul de a recupera toți banii publici și de a remedia deficiențele constatate de audit.

Documentul poate fi descărcat de mai jos: