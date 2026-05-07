Lansare de carte și expoziție: „Dimitrie Balint – martorul unui veac de istorie a Sucevei”, la Galeria de Artă a Centrului Cultural „Bucovina”

Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, în colaborare cu Editura Iuni Smart Vicovu de Jos, organizează, vineri, 8 mai 2026, de la ora 14:30, la Galeria de Artă a Centrului Cultural „Bucovina”, lansarea volumului „Dimitrie Balint – martorul unui veac de istorie a Sucevei”, semnat de Neculai Roșca, eveniment completat de vernisajul unei expoziții tematice dedicate activității marelui fotograf sucevean.

Volumul reprezintă o amplă contribuție documentară la păstrarea memoriei și identității locale, reunind un interviu amplu cu Dimitrie Balint, imagini de arhivă, fotografii contemporane și mărturii care surprind evoluția Sucevei de-a lungul unui secol. Conceput ca un album-document, proiectul valorifică atât dimensiunea artistică a operei fotografice, cât și relevanța sa pentru istoria și identitatea locală.

Considerat un veritabil „cronicar în imagini” al orașului, Dimitrie Balint a surprins, timp de aproape un secol, transformările urbane, oamenii, locurile și momentele definitorii ale comunității sucevene. Activitatea sa constituie astăzi o mărturie vizuală de excepție, cu o puternică valoare documentară și culturală.

Lucrarea semnată de Neculai Roșca propune o incursiune sensibilă și atent documentată în universul fotografului, construind o punte între trecut și prezent. Albumul reunește imagini reprezentative, documente și reflecții care oferă cititorului o perspectivă autentică asupra evoluției orașului și a spiritului Sucevei.

Cartea va fi prezentată de Mihai Pînzaru PIM, iar moderarea întâlnirii va fi asigurată de Neculai Roșca, autor și editor al volumului.

Programul va include și un moment muzical susținut de prof. Johannes Raimund Onesciuc, alături de elevi ai Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava.

Expoziția asociată lansării reunește imagini reprezentative din activitatea lui Dimitrie Balint, oferind participanților o incursiune vizuală în evoluția orașului de-a lungul timpului și în universul unui artist care a transformat fotografia într-un instrument de păstrare a memoriei colective.

Acest demers cultural pune în valoare patrimoniul vizual al Sucevei și readuce în prim-plan personalități care au contribuit la conservarea identității locale prin fotografie, document și memorie.

Cei interesați sunt invitați să participe la această întâlnire culturală dedicată unei personalități care a surprins, prin fotografie, evoluția și spiritul Sucevei de-a lungul timpului.