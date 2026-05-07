Cetatea 1932 Suceava, cu gândul la victorie în fața Sporting Liești. Ultimul meci acasă din play-off, crucial pentru promovare

Formația Cetatea 1932 Suceava va disputa vineri, 8 mai 2026, de la ora 18:00, pe stadionul Areni, un nou meci important din play-off-ul Ligii a III-a, în cadrul etapei a VI-a, iar adversar va fi Sporting Liești.

„Alb-albaștrii” pregătiți de Petre Grigoraș ocupă în prezent primul loc în clasament, cu 25 de puncte, fiind urmați de FC Șoimii Gura Humorului (24 puncte) și de formația gălățeană (19 puncte).

În partida tur, sucevenii s-au impus categoric, scor 6-1, prin golurile marcate de Gabriel Răducan (2), Andrei Cerlincă, Andrei Buceac și Ruslan Chelari, plus un autogol al lui Ștefan Podașcă. Golul de onoare al oaspeților a fost înscris de Petrișor Voinea din penalty.

Juan Pătrașcu, revenit după o perioadă de indisponibilitate, a declarat:

„A fost o perioadă foarte grea. Am fost în tribună la toate meciurile, am fost cu băieții mereu și mi-a fost greu să nu fiu acolo în iarbă lângă ei, dar m-am bucurat mult de succesele lor și acum că mi-am revenit sper, dacă consideră mister, să-i pot ajuta și eu cu ce pot și la final să ne atingem obiectivul.”

Despre meciul cu Liești, Juan Pătrașcu a avertizat:

„Următorul joc, cel cu Lieștiul, este un meci destul de complicat. Nu este o echipă deloc de luat în râs, au demonstrat, i-au încurcat și pe adversarii noștri de până acum și trebuie să fim precauți pentru că încă nu am promovat, încă nu s-a terminat nimic. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ și să o ținem tot așa în continuare, să nu facem pași greșiți până la final.”

Mario Bai a subliniat importanța victoriei:

„Atmosfera este una foarte bună și trebuie să câștigăm cele trei puncte pentru că asta ne dorim și trebuie să ne atingem obiectivul. Niciun meci nu se aseamănă cu altul și cu siguranță ne va aștepta un meci foarte greu. Este o echipă foarte bună și trebuie să dăm totul pe teren ca să luăm cele trei puncte.”

Stephane Ferhaoui a vorbit despre unitatea lotului și a făcut apel la suporteri:

„Atmosfera e bună de când a început campionatul și sperăm să rămână la fel la finalul acestui meci. Avem un meci greu, dar știm ce avem de făcut, ne-am pregătit toată săptămâna pentru asta și sper să continuăm seria de victorii până la capăt. Suporterii sunt, cum se zice la fotbal, al 12-lea om și mai ales un oraș mare ca Suceava ar avea nevoie de toți susținătorii să fie, mai ales acum pe final când suntem pe ultima sută de metri, alături de noi. Să se umple stadionul, să avem o atmosferă cât mai bună la meciuri.”

Cosmin Tucaliuc, unul dintre cei mai în formă jucători ai Cetății, va lipsi din acest meci din cauza unei accidentări suferite în runda precedentă de la Târgu Secuiesc.