Incendiu la două adăposturi de animale în Frătăuții Vechi. Intervenție a pompierilor cu forțe mărite


Un incendiu violent a izbucnit joi seara la două adăposturi de animale din localitatea Frătăuții Vechi.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, la fața locului au intervenit prompt pompierii militari din cadrul Detașamentului Rădăuți, împreună cu lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență Frătăuții Vechi, Frătăuții Noi și Gălănești.

Pentru localizarea și lichidarea incendiului au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD B2.

La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau generalizat la două adăposturi de animale, existând pericol de propagare la alte două construcții similare din imediata apropiere.

Pompierii acționează în continuare pentru stingerea completă a incendiului și îndepărtarea efectelor produse.

Până la acest moment nu au fost raportate victime omenești. Cercetările pentru stabilirea cauzei exacte a incendiului vor fi efectuate după finalizarea intervenției.


Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
