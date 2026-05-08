AMAS 2026 – Prima ediție a Întâlnirii Școlilor Academice de Artă de la Suceava, considerată un succes de organizatori



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Teatrul Municipal „Matei Vișniec” a găzduit, în perioada 28 aprilie – 3 mai 2026, prima ediție a proiectului AMAS (Art Meeting of Academic Schools) – Întâlnirea Școlilor Academice de Artă, un eveniment interdisciplinar care a reunit studenți și profesori din mai multe centre universitare de artă din România.

19 studenți și 5 profesori din domenii precum actorie, artele spectacolului, coregrafie, muzicologie, arte decorative și design au participat la această primă ediție, care și-a propus să lărgească orizontul artistic al participanților prin cunoașterea contextului celorlalte arte.

Managerul Teatrului Municipal „Matei Vișniec”, Adrian Păduraru, a apreciat rezultatele proiectului:

„Prin utilizarea forței creative a studenților și profesorilor participanți, proiectul și-a propus amplificarea orizontului căutărilor lor. Rezultatul este cel puțin interesant: pe de o parte, pentru instituțiile de învățământ artistic superior, care ar putea include pe viitor cursuri interdisciplinare, pe de altă parte, pentru instituțiile artistice. Primul beneficiar al AMAS este teatrul nostru. Am înțeles ce anume din structura acestei prime ediții funcționează și ce e de adăugat. Am identificat necesitatea unor specializări, ateliere, rezidențe, școli de vară pentru artiști mai mult sau mai puțin experimentați, tocmai pentru a-și lărgi orizontul.”

Adrian Păduraru a anunțat și direcțiile pentru edițiile viitoare:

„La anul, vom face totul dintr-o perspectivă semiotică.”

Evenimentul a fost coordonat de conf. univ. dr. Paul Chiribuță și a reunit reprezentanți ai patru instituții de prestigiu:

Universitatea Națională de Arte București

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași

Universitatea „Ovidius” Constanța

Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca

Organizatorii consideră prima ediție AMAS un succes și o resursă valoroasă cu perspective promițătoare, care deschide calea spre colaborări interdisciplinare și proiecte comune în domeniul artelor.