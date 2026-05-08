Incendiul care a afectat două adăposturi de animale din Frătăuții Vechi a izbucnit de la un scurtcircuit electric

Două adăposturi de animale au fost distruse de un incendiu violent, izbucnit joi în localitatea Frătăuții Vechi.

Potrivit sublocotenent Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava pompierii militari au intervenit au reușit să salveze construcțiile învecinate.

Flăcările au cuprins două anexe pe o suprafață totală de aproximativ 300 de metri pătrați. Au fost distruse bunuri din interior, respectiv circa 3 metri cubi de lemn de foc și aproximativ 3,5 tone de fân.

Pe timpul operațiunii de stingere, pompierii paramedici SMURD au acordat primul ajutor medical la fața locului pentru două persoane.

O femeie de 32 de ani a suferit un atac de panică, iar un bărbat de 68 de ani a fost diagnosticat cu arsuri minore la o mână. După evaluare, ambii au refuzat transportul la spital.

Cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric, conform primelor concluzii ale pompierilor.

Datorită intervenției echipajelor de pompieri, s-au reușit salvarea construcțiilor învecinate cu aceeași destinație, limitând astfel pagubele materiale.