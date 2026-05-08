Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Radauti Incendiul care a afectat două adăposturi de animale din Frătăuții Vechi a...

Incendiul care a afectat două adăposturi de animale din Frătăuții Vechi a izbucnit de la un scurtcircuit electric


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Două adăposturi de animale au fost distruse de un incendiu violent, izbucnit joi în localitatea Frătăuții Vechi.

Potrivit sublocotenent Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava pompierii militari au intervenit au reușit să salveze construcțiile învecinate.

Flăcările au cuprins două anexe pe o suprafață totală de aproximativ 300 de metri pătrați. Au fost distruse bunuri din interior, respectiv circa 3 metri cubi de lemn de foc și aproximativ 3,5 tone de fân.

Pe timpul operațiunii de stingere, pompierii paramedici SMURD au acordat primul ajutor medical la fața locului pentru două persoane.

O femeie de 32 de ani a suferit un atac de panică, iar un bărbat de 68 de ani a fost diagnosticat cu arsuri minore la o mână. După evaluare, ambii au refuzat transportul la spital.

Cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric, conform primelor concluzii ale pompierilor.

Datorită intervenției echipajelor de pompieri, s-au reușit salvarea construcțiilor învecinate cu aceeași destinație, limitând astfel pagubele materiale.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

DIICOT Suceava: 137 de percheziții în dosare de contrabandă. Vameși și...

Cod Galben de instabilitate atmosferică și ploi torențiale pentru județul Suceava

Mobilizare exemplară la Udești: 5.000 de puieți plantați pentru salvarea dealului...