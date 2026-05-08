DIICOT Suceava: 137 de percheziții în dosare de contrabandă. Vameși și polițiști de frontieră, suspectați de luare de mită

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava și procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava au efectuat, vineri, 8 mai 2026, 137 de percheziții domiciliare și la sediile unor instituții, în județele Suceava, Botoșani, Neamț și Vrancea.

Acțiunea vizează două grupări infracționale organizate, specializate în introducerea frauduloasă din Ucraina a țigaretelor de proveniență extracomunitară și a altor mărfuri sustrase controlului vamal, dar și a unor pesticide cu substanțe toxice interzise în Uniunea Europeană.

Potrivit anchetatorilor, în perioada iunie 2024 – mai 2026, membrii grupărilor ar fi acționat pe două paliere: unul ucrainean, care se ocupa cu introducerea țigaretelor și mărfurilor prin punctele de trecere a frontierei Siret, Vicovu de Sus și Racovăț, și unul românesc, care prelua, depozita temporar și comercializa produsele pe teritoriul României.

Ancheta arată că transporturile ilegale s-ar fi realizat cu sprijinul unor polițiști de frontieră și lucrători vamali, care ar fi primit mită pentru a nu efectua controale corespunzătoare.

Una dintre grupări ar fi introdus și pesticide agricole conținând substanțe toxice interzise în UE, tot cu complicitatea unor funcționari publici.

Perchezițiile au vizat domicilii ale persoanelor fizice implicate, dar și sedii ale unor instituții publice. Audierile suspecților au loc la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate din Bacău, Iași, Cluj și Târgu Mureș, al Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Suceava, precum și al jandarmilor din Suceava, Botoșani și ai Grupării de Jandarmi Mobile Bacău.