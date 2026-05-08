Cod Galben de instabilitate atmosferică și ploi torențiale pentru județul Suceava

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică și o atenționare Cod Galben care vizează în mod direct județul Suceava, anunțând averse torențiale, descărcări electrice și cantități de apă însemnate în următoarele ore.



Cod Galben – interval 8 mai, ora 12 – ora 22

Zone afectate: cea mai mare parte a Moldovei (inclusiv județul Suceava) și local în Carpații Orientali.

În județul Suceava se vor semnala perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin:

averse torențiale;

descărcări electrice frecvente;

intensificări ale vântului cu rafale de 50-60 km/h;

căderi izolate de grindină.

Cantitățile de apă vor atinge 15-25 l/mp în intervale scurte de timp (3 ore), iar izolat 30-40 l/mp prin acumulare.

Informare meteorologică (valabilă 8 mai, ora 12 – 10 mai, ora 10)

La munte și în estul țării, inclusiv în zonele montane ale județului Suceava (Carpații Orientali), vor continua perioadele cu instabilitate. Aversele vor fi moderate (15-30 l/mp, izolat peste 40-50 l/mp), însoțite de descărcări electrice, vijelii și grindină pe arii restrânse