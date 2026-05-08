Câmpulung Moldovenesc: Bărbat reținut și ulterior pus sub control judiciar după ce a amenințat un polițist cu moartea

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un bărbat cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj.

Potrivit comunicatului Biroului de Informare Publică, în noaptea de 11/12 aprilie 2026, inculpatul a proferat amenințări grave la adresa unui lucrător de poliție aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Acesta a strigat: „te omor, te bat, te țin eu minte, nu rămâne așa, nu faci tu figuri din astea cu mine”.

Prin ordonanța din 29 aprilie 2026, procurorul a dispus continuarea urmăririi penale, iar la data de 7 mai 2026 a fost pusă în mișcare acțiunea penală. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore începând cu data de 6 mai 2026, ora 14:30, până la 7 mai 2026, ora 14:30. După expirarea măsurii reținerii, procurorul a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt și stabilirii răspunderii penale.