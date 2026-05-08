Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Campulung Moldovenesc Câmpulung Moldovenesc: Bărbat reținut și ulterior pus sub control judiciar după ce...

Câmpulung Moldovenesc: Bărbat reținut și ulterior pus sub control judiciar după ce a amenințat un polițist cu moartea


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un bărbat cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj.

Potrivit comunicatului Biroului de Informare Publică, în noaptea de 11/12 aprilie 2026, inculpatul a proferat amenințări grave la adresa unui lucrător de poliție aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Acesta a strigat: „te omor, te bat, te țin eu minte, nu rămâne așa, nu faci tu figuri din astea cu mine”.

Prin ordonanța din 29 aprilie 2026, procurorul a dispus continuarea urmăririi penale, iar la data de 7 mai 2026 a fost pusă în mișcare acțiunea penală. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore începând cu data de 6 mai 2026, ora 14:30, până la 7 mai 2026, ora 14:30. După expirarea măsurii reținerii, procurorul a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt și stabilirii răspunderii penale.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Turneu internațional de judo la Ipotești: „Cupa Judo Bucovina” pe tatami...

Atelier de carieră pentru tineri la Siret cu participarea prefectului Bogdan...

Suceava va avea un stadion nou care să răspundă exigențelor Ligii...