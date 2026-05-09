Cetatea 1932 Suceava obține a șasea victorie din play-off și rămâne lider



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Cetatea 1932 Suceava continuă parcursul excelent din play-off-ul Ligii a III-a și își trece în cont o nouă victorie importantă în lupta pentru promovarea directă. Formația pregătită de Petre Grigoraș s-a impus vineri, pe stadionul Areni, cu scorul de 3-1 în fața echipei Sporting Liești, în partida care a contat pentru etapa a VI-a.

Debutul confruntării a adus emoții pentru „alb-albaștri”, după ce oaspeții au deschis scorul încă din minutul 2, prin Petrișor Voinea. Reacția Cetății nu a întârziat însă să apară, iar jucătorii lui Petre Grigoraș au preluat controlul jocului și au devenit tot mai periculoși în ofensivă. Egalarea a venit chiar înainte de pauză, în ultimele secunde ale primei reprize, când Andrei Cerlincă a transformat cu siguranță penalty-ul obținut de Ruben Sumanariu.

Partea secundă a aparținut în totalitate formației sucevene. La doar două minute de la reluarea jocului, Ruben Sumanariu a dus Cetatea în avantaj, după o fază excelent construită. Echipa antrenată de Petre Grigoraș a continuat să pună presiune pe adversari și să își creeze oportunități importante la poarta gălățenilor.

Scorul final, 3-1, a fost stabilit în minutul 67 de căpitanul Andrei Cerlincă, care a finalizat cu un șut puternic o acțiune foarte bine construită de Gabriel Răducan.

După cel de-al treilea gol, Cetatea a gestionat matur avantajul și a închis partida fără emoții, obținând trei puncte extrem de importante în lupta pentru promovarea directă.

Pentru acest meci, antrenorul Petre Grigoraș a trimis în teren următoarea formulă de start: Alin Ciobanu – Bai, Ciprian Perju, Ruslan Chelari, Ștefan Petraru, Ruben Sumanariu, Andrei Cerlincă, Drăghiceanu, Răzvan Gorovei, Stephane Ferhaoui și Gabriel Răducan.

Pe parcursul jocului au mai intrat Marian Ilie, Șerban Nițu, Matei Frunză și Alexandru Zaharia.

În urma acestui succes, Cetatea 1932 Suceava își consolidează prima poziție în clasament și ajunge la 28 de puncte în play-off.

În etapa următoare, „alb-albaștrii” vor evolua în deplasare, pe terenul formației CS Blejoi. Partida este programată vineri, 15 mai, de la ora 18:00.