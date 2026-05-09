Piei de șinșilă și haine din blană de nurcă, confiscate de la un ucrainean în PTF Vicovu de Sus

Polițiștii de frontieră suceveni au descoperit, la intrarea în țară, un transport ilegal de produse din blănuri de animale protejate. Un cetățean ucrainean în vârstă de 60 de ani a fost prins cu 132 de piei de șinșilă și cinci haine din blană de nurcă, pentru care nu a putut prezenta documente legale.

Potrivit STPF Suceava, vineri, 8 mai, în jurul orei 15:30, în Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus bărbatul ucrainean conducea un ansamblu rutier (cap tractor + remorcă) înmatriculat în Ucraina, pe ruta Ucraina – România și s-a prezentat în PTF Vicovu de Sus.

Cu ocazia controlului amănunțit efectuat de polițiștii de frontieră, în colaborare cu inspectorii vamali din Biroul Vamal Vicovu de Sus, au fost descoperite, ascunse în saci menajeri în cabina capului tractor, cele 132 de piei de șinșilă și cele cinci haine din blană de nurcă. Bunurile, estimate la aproximativ 40.000 de lei, sunt susceptibile de a proveni din specii de animale protejate de convențiile internaționale.

Cetățeanul ucrainean nu a putut prezenta certificat CITES sau altă autorizație specială emisă de autoritatea competentă pentru protecția mediului.

Inspectorii vamali au sancționat contravențional conducătorul auto cu amendă în valoare de 3.000 lei. Bunurile au fost ridicate și indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor.

Polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de deținere, transport, vânzare sau schimbare a exemplarelor luate din natură (în oricare stadiu al ciclului lor biologic) și contrabandă calificată, urmând ca la finalizarea anchetei să fie dispuse măsurile legale care se impun.