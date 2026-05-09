Accident rutier cu patru victime pe E85, în zona localității Cumpărătura

Accident rutier cu patru victime pe E85, în zona localității Cumpărătura


Un accident rutier s-a produs sâmbătă după-amiază pe drumul european E85, în zona localității Cumpărătura.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, un autotren și un microbuz au intrat în coliziune, evenimentul rutier soldându-se cu patru victime.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2. Aceștia au fost sprijiniți de trei echipaje SAJ, dintre care unul echipat cu medic.

Echipajele medicale și paramedicale au acordat îngrijiri la locul accidentului celor patru victime. În urma evaluărilor, doi adulți și un minor au fost transportați la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Circulația rutieră pe E85 a fost temporar restricționată în zonă pentru intervenția echipajelor de salvare și pentru degajarea carosabilului.

Polițiștii efectuează cercetări la fața locului pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului și împrejurările în care s-a produs coliziunea.


newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
