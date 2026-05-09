Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică – Etapa Națională 2026 de la Vatra Dornei: Echipajul județului Suceava a obținut o mențiune MEC, medalii de argint și de bronz, mențiuni de onoare și calificarea în lotul lărgit

Județul Suceava a găzduit, în perioada 5–9 mai 2026, etapa națională a Olimpiadei Naționale de Astronomie și Astrofizică (ONAA), un eveniment de prestigiu care a reunit elita tinerilor pasionați de astronomie și astrofizică din România și Republica Moldova.

La competiție au participat 170 de elevi și 31 de profesori însoțitori, reprezentând 84 de unități de învățământ din 33 de județe ale țării. De asemenea, au fost invitați elevi și profesori din loturile naționale de astronomie și astrofizică ale Republicii Moldova, coordonate de prof. univ. dr. Vitalie Chistol de la Universitatea Tehnică a Moldovei.

Festivitatea de premiere a avut loc sâmbătă, 9 mai 2026, la Centrul Muzeal „Cazinoul Băilor” din Vatra Dornei, într-o atmosferă festivă și plină de emoție.

Rezultatele elevilor suceveni

Mențiune MEC și selecție în lotul lărgit la Seniori

Medalie de argint, Societatea Română de Fizică și Societatea de Științe Matematice din România

1.Palaghianu David, Seniori 2, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, prof. Crăciun Petru , CJEX Suceava,

Medalie de bronz, Societatea Română de Fizică și Societatea de Științe Matematice din România

1.Balan Dragoș Nicolae, Juniori 2, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, prof. Crăciun Petru și prof. Cosovanu Ilie, CJEX Suceava

Mențiuni de onoare, Societatea de Științe Matematice din România

1.Bobu Nectarie, Juniori 1, Școala Gimnazială Bosanci, prof Cosovanu Ilie, prof. Andrei Carmen, CJEX Suceava

2.Pîțu Teodora Maria, Juniori 2, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, prof. Crăciun Petru, CJEX Suceava

3.Toloș Raluca Andreia, JUniori 2, Școala Gimnazială Coșna, prof Crăciun Petru , CJEX Suceava

4.Balabașciuc Alexandra Ecaterina, seniori 1, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, prof. Crăciun Petru, CJEX Suceava.

Colaborare exemplară la cel mai înalt nivel

Succesul organizării acestei olimpiade de amploare națională a fost posibil datorită unei colaborări strânse și eficiente între mai multe instituții:

Ministerul Educației și Cercetării – președinte executiv prof. Elisabeta-Ana Naghi

– președinte executiv prof. Elisabeta-Ana Naghi Inspectoratul Școlar Județean Suceava – prof. Nicolae-Ciprian Anton (inspector școlar general), prof. dr. Petru Crăciun (președinte executiv), prof. Ilie Cosovanu și prof. Angelo-Cătălin Bărbuță

– prof. Nicolae-Ciprian Anton (inspector școlar general), prof. dr. Petru Crăciun (președinte executiv), prof. Ilie Cosovanu și prof. Angelo-Cătălin Bărbuță Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava – lect. univ. dr. Cristian Pârghie (președintele olimpiadei)

– lect. univ. dr. Cristian Pârghie (președintele olimpiadei) Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei – director prof. Mirela Barcău

– director prof. Mirela Barcău Societatea Științifică „Cygnus” – președinte prof. Victor Șutac

Evenimentul s-a bucurat de sprijinul Consiliului Județean Suceava și al mai multor agenți economici locali: Maspex Romania, TDP Metal Construct, Egger România și Lulu Artisan Patisserie.

Pregătire pentru competițiile internaționale

Probele de concurs au avut un grad ridicat de dificultate, asigurând astfel o selecție riguroasă a celor mai talentați elevi. Cei calificați în lotul lărgit vor reprezenta România la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică din toamna anului 2026:

Juniori – Ubon, Thailanda

Seniori – Hanoi, Vietnam

„Acest eveniment demonstrează că investiția în educație și în pasiunea pentru știință dă roade. Felicitări tuturor participanților, în special elevilor suceveni care au urcat pe podium!”, au transmis organizatorii.