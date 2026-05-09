Doi bărbați din Horodnic de Sus, cercetați pentru înșelarea unei bătrâne de 75 de ani cu lemne de foc

Polițiștii din Vicovu de Jos au finalizat o anchetă complexă după ce o femeie în vârstă de 75 de ani și soțul ei, în vârstă de 90 de ani, au fost înșelați cu suma de 4.000 de lei sub pretextul livrării de lemne de foc.

Potrivit anchetei, la data de 1 mai 2026, persoana vătămată a fost contactată de persoane care i-au promis livrarea a 2,35 metri cubi de lemn fag. Femeia a achitat integral suma de 4.000 de lei, sumă de bani ce era suficientă pentru achiziționarea cantității de 15,20 mc lemn aceiași specie și aceiași destinație (pentru foc), însă cantitatea promisă nu a fost livrată. Ulterior, suspecții au încercat să obțină încă 3.000 de lei pentru „restul de lemne”, dar bătrâna a refuzat.

Cercetările efectuate de polițiștii Postului de Poliție Vicovu de Jos au condus la identificarea a doi suspecți din comuna Horodnic de Sus. La data de 8 mai 2026, în baza unui mandat emis de Judecătoria Rădăuți, au fost efectuate percheziții domiciliare la locuințele acestora.

Cu această ocazie au fost ridicate suma de 500 de euro și 2.907 lei, o autoutilitară Ford Transit și, ulterior, o autoutilitară Mercedes-Benz Sprinter în care au fost descoperiți 3,25 metri cubi de lemn fag, pentru care suspecții nu au putut prezenta documente de proveniență.

Unul dintre cei doi suspecți a restituit integral suma de 4.000 de lei persoanei vătămate, reparând astfel prejudiciul cauzat.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.

Polițiștii atrag atenția asupra creșterii numărului de înșelătorii comise asupra persoanelor vârstnice și vulnerabile, recomandând cetățenilor să manifeste prudență maximă atunci când sunt contactați pentru diverse tranzacții și să solicite documente justificative înainte de a efectua orice plată.