Un sucevean înșelat online: A vrut să vândă o friteuză și a pierdut banii de pe card

Un bărbat din Suceava a devenit victimă unei noi înșelătorii online prin platforma OLX. Bărbatul a pierdut suma de 670 de lei după ce a accesat un link fals trimis de un „cumpărător” fictiv.

Potrivit polițiștilor, la începutul lunii mai, suceveanul a postat un anunț pe OLX pentru vânzarea unei friteuze, lăsând numărul de telefon ca modalitate de contact. La data de 8 mai 2026, în jurul orei 13:30, a primit un SMS de la o persoană necunoscută care s-a dat drept interesat de produs. Acesta l-a invitat să continue discuția pe chat-ul aplicației.

Ulterior, utilizatorul care s-a prezentat sub numele „Popescu Andrei” i-a trimis un link pentru „perfectarea tranzacției”. După accesarea link-ului, bărbatul și-a introdus datele cardului bancar (număr și cod CVC), iar ulterior a confirmat o tranzacție prin Face ID, crezând că primește banii pentru produsul vândut.

La scurt timp, victima a constatat că din contul său a fost extrasă suma de 670 de lei, iar „cumpărătorul” nu i-a mai răspuns la mesaje.

Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată în aceeași seară. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune și acces ilegal la un sistem informatic.

Polițiștii atrag atenția cetățenilor să manifeste maximă prudență atunci când vând bunuri online și să nu introducă datele cardului bancar pe link-uri primite de la persoane necunoscute. Recomandarea este ca plata să se facă doar prin metode sigure, preferabil cu livrare și plată la întâlnire.