Accident în lanț pe bd. 1 Mai din Suceava. Șofer de camion, cercetat penal după ce a lovit trei autoturisme

Un accident rutier în lanț s-a produs vineri dimineața, 8 mai 2026, în municipiul Suceava, la intersecția bd. 1 Mai cu str. Universității, soldându-se cu o persoană rănită.
Potrivit primelor cercetări, în jurul orei 05:45, un ansamblu de vehicule format dintr-un cap tractor Daf și o semiremorcă Schmitz, condus de un bărbat din județul Ilfov, circula pe banda a doua a bd. 1 Mai, spre str. Ștefan cel Mare. Șoferul nu a păstrat distanța de siguranță față de autoturismul Mercedes-Benz GLC din fața sa, condus de o femeie din Suceava, și a intrat în coliziune frontal-spate cu acesta.
Din impact, autoturismul Mercedes-Benz GLC a fost proiectat într-un autoturism Volkswagen Tiguan, oprit la semafor pe aceeași bandă, condus de o altă femeie din comuna Boroaia. Totodată, forța impactului a împins autoturismul Mercedes-Benz GLC într-o autoutilitară Mercedes, staționată la semafor pe banda întâi, condusă de un bărbat din comuna Rădășeni.
Femeia care conducea Mercedes-Benz GLC a fost transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde a fost diagnosticată cu traumatism cranio-cerebral ușor fără pierderea cunoștinței, traumatism toraco-abdominal și traumatism coloană lombară.
Toți cei patru conducători auto au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.
În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că șoferul ansamblului rutier a folosit echipament fraudulos pentru a modifica înregistrările aparatului tahograf. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor care au dus la producerea accidentului.
În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar cercetările sunt efectuate de lucrătorii Biroului Rutier al Poliției Municipiului Suceava.
