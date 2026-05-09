Președintele CNSLR Frăția Suceava, Gabriel Buliga, anunță candidatura pentru funcția de primar al Sucevei: Vin dintre oameni, nu din birouri! Orașul trebuie administrat cu suflet, cu echilibru și cu înțelegerea vieții de zi cu zi a sucevenilor

Gabriel Buliga, președintele Uniunii Județene CNSLR Frăția Suceava, a anunțat oficial, vineri, 9 mai 2026, că va candida pentru funcția de primar al municipiului Suceava la alegerile locale din 2028, fie ca independent, fie din partea unui partid politic.

„Fie că va fi din partea unui partid sau ca independent, în anul 2028 voi candida la Primăria Suceava”, a declarat Buliga, subliniind că vine „dintre oameni”, cunoscând direct problemele cotidiene ale sucevenilor care trăiesc la bloc.

Sindicalist cu experiență, reales în iunie 2025 pentru a patra oară la conducerea CNSLR Frăția Suceava, Gabriel Buliga spune că a decis să intre în cursa electorală după ce a văzut „lipsurile, nedreptățile și problemele reale ale orașului”. El critică dur administrația actuală, afirmând că promisiunea „Facem Suceava bine” s-a transformat în „Facem Suceava praf și cu taxe peste taxe”.

Buliga amintește promisiunile electorale nerespectate privind garajele care nu vor fi demolate, dispariția parcărilor cu plată și construirea unui drum paralel prin pădure în zona kartodromului. El evocă și o experiență personală dureroasă: garajul construit de tatăl său după un an de muncă în Israel a fost demolat.

„Pentru mulți oameni din Suceava, garajele nu erau doar niște construcții din beton sau tablă. Erau locuri unde oamenii își reparau câte ceva, își beau cafeaua, discutau cu vecinii și mai uitau de grijile zilnice. Pentru mulți pensionari sau oameni trecuți de 50 de ani, coborâtul la garaj făcea parte din rutina și viața lor socială”, a precizat Buliga.

Acesta consideră că Suceava are nevoie de „mai mult dialog, mai mult respect pentru oameni și mai multă transparență”, pledând pentru un oraș condus „cu suflet, cu echilibru și cu înțelegerea vieții de zi cu zi a sucevenilor”.

Până în 2028, Gabriel Buliga spune că va fi „printre oameni”, ascultând și construind împreună cu sucevenii o direcție mai bună pentru oraș.

„Suceava trebuie să fie a oamenilor, nu doar a intereselor politice”, a concluzionat el.