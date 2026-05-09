Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Social Șofer din Cajvana, prins beat la volan în plină noapte. Alcoolemie de...

Șofer din Cajvana, prins beat la volan în plină noapte. Alcoolemie de aproape 1 mg/l


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Un bărbat de 43 de ani din orașul Cajvana a fost depistat de polițiști în noaptea de 7 spre 8 mai 2026, conducând un autoturism Audi A3 sub influența alcoolului pe DJ 178D.

Evenimentul s-a produs în jurul orei 04:40, pe raza orașului Cajvana, când polițiștii din cadrul Poliției orașului Cajvana și Milișăuți, aflați în misiune de supraveghere a traficului, au observat autoturismul care circula haotic, din direcția satului Soloneț către satul Arbore.

La volanul autoturismului se afla un bărbat de 43 de ani, singur în vehicul. Fiind oprit regulamentar, acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicând o concentrație de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost transportat la Spitalul Municipal Rădăuți, unde, cu acordul său, i-au fost recoltate două probe biologice de sânge în vederea stabilirii exacte a alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, iar cercetările sunt continuate de lucrătorii Poliției Orașului Cajvana.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică – Etapa Națională 2026 de...

Un sucevean înșelat online: A vrut să vândă o friteuză și...

Doi bărbați din Horodnic de Sus, cercetați pentru înșelarea unei bătrâne...