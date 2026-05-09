Șofer din Cajvana, prins beat la volan în plină noapte. Alcoolemie de aproape 1 mg/l

Un bărbat de 43 de ani din orașul Cajvana a fost depistat de polițiști în noaptea de 7 spre 8 mai 2026, conducând un autoturism Audi A3 sub influența alcoolului pe DJ 178D.

Evenimentul s-a produs în jurul orei 04:40, pe raza orașului Cajvana, când polițiștii din cadrul Poliției orașului Cajvana și Milișăuți, aflați în misiune de supraveghere a traficului, au observat autoturismul care circula haotic, din direcția satului Soloneț către satul Arbore.

La volanul autoturismului se afla un bărbat de 43 de ani, singur în vehicul. Fiind oprit regulamentar, acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicând o concentrație de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost transportat la Spitalul Municipal Rădăuți, unde, cu acordul său, i-au fost recoltate două probe biologice de sânge în vederea stabilirii exacte a alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, iar cercetările sunt continuate de lucrătorii Poliției Orașului Cajvana.