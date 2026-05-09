Păltinoasa: Doi răniți după ce un autoturism a ieșit în afara părții carosabile pe DN17

Un autoturism a ieșit în afara părții carosabile, sâmbătă seara, pe raza localității Păltinoasa, pe DN17 (șoseaua Suceava – Cluj-Napoca).

Potrivit slt. Radu Gabriel, la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Stației de Pompieri Gura Humorului, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, echipată cu modul pentru descarcerare, și o ambulanță SMURD B2. Echipajele au fost sprijinite de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava.

În urma evenimentului, un adult și un minor aflați în autoturism au fost evaluați medical la locul accidentului. Cei doi au fost transportați la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Echipajele de intervenție au asigurat și măsurile de fluidizare a traficului în zonă, DN17 fiind temporar afectat în perioada operațiunilor de salvare.

Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cauzele exacte ale ieșirii de pe carosabil.