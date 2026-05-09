Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate Păltinoasa: Doi răniți după ce un autoturism a ieșit în afara părții...

Păltinoasa: Doi răniți după ce un autoturism a ieșit în afara părții carosabile pe DN17


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Un autoturism a ieșit în afara părții carosabile, sâmbătă seara, pe raza localității Păltinoasa, pe DN17 (șoseaua Suceava – Cluj-Napoca).

Potrivit slt. Radu Gabriel, la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Stației de Pompieri Gura Humorului, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, echipată cu modul pentru descarcerare, și o ambulanță SMURD B2. Echipajele au fost sprijinite de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava.

În urma evenimentului, un adult și un minor aflați în autoturism au fost evaluați medical la locul accidentului. Cei doi au fost transportați la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Echipajele de intervenție au asigurat și măsurile de fluidizare a traficului în zonă, DN17 fiind temporar afectat în perioada operațiunilor de salvare.

Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cauzele exacte ale ieșirii de pe carosabil.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Accident rutier cu patru victime pe E85, în zona localității Cumpărătura

Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică – Etapa Națională 2026 de...

Un sucevean înșelat online: A vrut să vândă o friteuză și...