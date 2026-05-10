Femeie de 29 de ani și copilul ei de 3 ani, răniți după ce mașina a ieșit de pe DN17 în Păltinoasa

Un accident rutier soldat cu două victime s-a produs sâmbătă seară, 9 mai 2026, în jurul orei 19:23, pe DN17, în interiorul localității Păltinoasa.

Potrivit polițiștilor, o femeie de 29 de ani, din comuna Trușești, județul Botoșani, în timp ce conducea un autoturism marca Volkswagen pe direcția Gura Humorului – Suceava, a intrat într-o curbă la dreapta. Din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum (carosabil umed), a pierdut controlul direcției, a pătruns pe contrasens și a părăsit partea carosabilă prin partea stângă, intrând în coliziune cu gardul unui imobil din localitate.

În urma impactului au fost rănite două persoane aflate în autoturism:

Femeia de 29 de ani (conducătorul auto) – contuzii prin accident rutier;

(conducătorul auto) – contuzii prin accident rutier; Minorul de 3 ani (băiatul acesteia) – traumatism cranio-facial.

Ambii purtau centura de siguranță, iar copilul era asigurat în scaun special pentru transportul copiilor. Cei doi au fost transportați de un echipaj SAJ Gura Humorului la Spitalul Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilometru, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției Orașului Gura Humorului, care s-au deplasat la fața locului, au stabilit că principala cauză a accidentului a fost neadaptarea vitezei la condițiile de drum.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.