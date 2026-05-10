Foaie Verde din Bucovina reia, de Ziua Regalității, tema monarhiei constituționale: Trebuia organizat un referendum privind forma de guvernământ dorită de popor

Asociația Foaie Verde din Bucovina a lansat un comunicat de presă prin care atrage atenția asupra semnificației istorice a zilei de 10 Mai, considerată atât Ziua Independenței, cât și Ziua Regalității.

În comunicat se subliniază că „România Modernă este legată indisolubil de regalitate, cu accente venite încă de la domnitorul Alexandru Ioan Cuza”. Organizația consideră că, după Revoluția din Decembrie 1989, România ar fi trebuit să revină la forma de guvernământ de dinainte de 30 decembrie 1947 – respectiv monarhia constituțională – și să continue tradiția întreruptă de regimul comunist.

„Personalitatea uriașă a ultimului Rege al României, Majestatea Sa Mihai I, a fost confirmată și premiată chiar de Imperiul Rus prin doi președinți ruși, fiind recunoscută și de casele regale occidentale. Cu toate acestea, clasa politică românească nu a organizat niciun referendum prin care să lase poporul să decidă care este forma de guvernământ dorită: republică semiprezidențială sau monarhie constituțională”, se arată în comunicatul asociației.

Coordonatorul activității Foaie Verde din Bucovina, Dan Acibotăriță, subliniază necesitatea unei dezbateri publice reale pe această temă, menționând că vocea clasei politice a fost „prea slabă” în ceea ce privește clarificarea statutului constituțional al României.

Comunicatul reamintește că data de 10 Mai reprezintă un moment simbolic puternic pentru identitatea națională, reunind atât proclamarea Independenței de Stat (1877), cât și domnia Regelui Carol I.