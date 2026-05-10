CSU Suceava, victorie categorică în Liga 3 Feminin: 7-0 cu Licceni Topolog



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Echipa feminină de fotbal a CSU Suceava a obținut o victorie zdrobitoare în etapa a 16-a a Ligii 3 Feminin.

CSU Suceava a învins formația Liceenii Topolog cu scorul de 7-0, demonstrând o superioritate clară pe teren.

Toate cele șapte goluri au fost înscrise de jucătoarele gazdelor:

Paraschiva Moțco – 3 goluri

Emima Morar – 2 goluri

Naomi Leontescu – 2 goluri

Formația suceveană a controlat jocul de la un capăt la altul, reușind să își creeze numeroase ocazii și să finalizeze cu eficiență maximă.