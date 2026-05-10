Șofer ucrainean prins băut la volan în Vicovu de Sus. El a fost oprit de polițiști pentru că circula cu 82 km/h în localitate

Un cetățean ucrainean de 31 de ani a fost depistat conducând sub influența alcoolului sâmbătă seară, 9 mai 2026, pe raza orașului Vicovu de Sus.

Echipajul de poliție rutieră din cadrul Poliției Orașului Vicovu de Sus, aflat în acțiune pe str. Ștefan cel Mare, în localitatea Bivolăria, a oprit un autoturism Volkswagen Passat care circula cu viteza de 82 km/h. La control, conducătorul auto, un cetățean ucrainean, în vârstă de 31 de ani, cu domiciliul fără forme legale în comuna Horodnic de Jos – a prezentat documentele autoturismului.

Deoarece emana halenă alcoolică, bărbatul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând o concentrație de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost condus ulterior la Spitalul Municipal Rădăuți, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge cu consimțământul său.

Șoferul a recunoscut că în jurul orei 13:00 a consumat o bere de 1 litru, după care s-a urcat la volan pentru a merge la un restaurant din Vicovu de Sus.

Polițiștii i-au retras dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice și l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2025 lei, conform OUG 195/2002.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.