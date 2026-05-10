Șofer ucrainean prins băut la volan în Vicovu de Sus. El a fost oprit de polițiști pentru că circula cu 82 km/h în localitate


Un cetățean ucrainean de 31 de ani a fost depistat conducând sub influența alcoolului sâmbătă seară, 9 mai 2026, pe raza orașului Vicovu de Sus.

Echipajul de poliție rutieră din cadrul Poliției Orașului Vicovu de Sus, aflat în acțiune pe str. Ștefan cel Mare, în localitatea Bivolăria, a oprit un autoturism Volkswagen Passat care circula cu viteza de 82 km/h. La control, conducătorul auto, un cetățean ucrainean, în vârstă de 31 de ani, cu domiciliul fără forme legale în comuna Horodnic de Jos – a prezentat documentele autoturismului.

Deoarece emana halenă alcoolică, bărbatul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând o concentrație de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost condus ulterior la Spitalul Municipal Rădăuți, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge cu consimțământul său.

Șoferul a recunoscut că în jurul orei 13:00 a consumat o bere de 1 litru, după care s-a urcat la volan pentru a merge la un restaurant din Vicovu de Sus.

Polițiștii i-au retras dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice și l-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2025 lei, conform OUG 195/2002.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.


Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
