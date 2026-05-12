Conferința „Cum navigăm prin dezinformare: între clickbait și realitate”, organizată de studenții Media digitală, anul II



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Studenții anului II de la specializarea Media digitală, din cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării (USV), sub coordonarea asist. univ. dr. Iulia Sîrghi-Covalciuc, anunță organizarea conferinței „Cum navigăm prin dezinformare: între clickbait și realitate”. Evenimentul va avea loc pe data de 13 mai a.c., începând cu ora 12:00, la Book Café.

Conferința își propune să tragă un semnal de alarmă asupra fenomenului fake news și să ofere instrumente practice pentru dezvoltarea gândirii critice. Într-un context în care informația circulă rapid și fără a fi verificată, demersul se concentrează pe consolidarea capacității participanților de a identifica conținutul fals în mediul online.

Cei trei invitați vor analiza mecanismele dezinformării și vor oferi perspective valoroase din domeniul comunicării:

Arthur Suciu , scriitor și expert în comunicare;

, scriitor și expert în comunicare; George-Octavian Ciobîcă , avocat;

, avocat; Ana-Maria Waskiewicz-Filioreanu, psiholog.

Aceștia vor detalia aspectele tehnice și psihologice ale comunicării digitale și vor răspunde întrebărilor punctuale ale publicului în cadrul unei sesiuni interactive de Q&A, facilitând un dialog direct și constructiv cu participanții.

Agenda manifestării include intervenții individuale și studii de caz, reprezentând atât un prilej de reflecție asupra fenomenului dezinformării, cât și un exercițiu de responsabilitate civică. Prin acest demers, universitatea suceveană își reafirmă angajamentul față de promovarea unei educații media de calitate.