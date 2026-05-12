Primăria Suceava continuă modernizarea cartierelor: 22 de garaje demolate, 43 de noi locuri de parcare pe strada Oituz

Primăria Municipiului Suceava anunță finalizarea unui nou proiect important de eliberare a spațiului public și modernizare urbană. Pe strada Oituz, au fost demolate 22 de garaje, în locul cărora au fost amenajate 43 de locuri de parcare.

Acțiunea a transformat radical aspectul zonei: construcțiile vechi și degradate au dispărut, făcând loc unui spațiu aerisit, curat și civilizat, care răspunde nevoilor actuale ale locuitorilor.

„Acest proiect demonstrează că demolarea bateriilor de garaje și reamenajarea terenului dintre blocuri reprezintă soluția corectă și eficientă pentru rezolvarea crizei locurilor de parcare din zonele dens populate”, transmit reprezentanții Primăriei.

Programul va continua în următoarele locații:

Strada Mărășești – zona dintre blocurile A4 și A5

– zona dintre blocurile A4 și A5 Strada Oituz – zona dintre blocurile A7 și A6

– zona dintre blocurile A7 și A6 Strada Oituz – zona aferentă blocului nr. 13

– zona aferentă blocului nr. 13 Strada Leca Morariu – zona aferentă blocului nr. 36

Primăria Municipiului Suceava anunță că demersurile de eliberare a domeniului public și de creare de noi locuri de parcare vor continua sistematic, în toate cartierele unde există garaje abandonate sau neutilizate care blochează spațiul verde și accesul locuitorilor.

Potrivit Primăriei Suceava, aceste măsuri fac parte dintr-un program amplu de modernizare urbană, care vizează îmbunătățirea calității vieții sucevenilor prin creșterea numărului de parcări, reabilitarea spațiilor dintre blocuri și crearea unor zone mai aerisite și civilizate.