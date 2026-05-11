Protest la terasa Union din Suceava după refuzul Primăriei de a aproba funcționarea: „O terasă este sufletul unui oraș”

Zeci de suceveni s-au adunat luni seară în centrul municipiului Suceava, pe locul terasei restaurantului Union, cu scăunele, după ce Primăria Suceava a refuzat aprobarea funcționării terasei pentru sezonul estival. Decizia administrației locale a stârnit un val de reacții în mediul online și nemulțumiri în rândul clienților fideli ai localului, care consideră că măsura este excesivă și afectează unul dintre simbolurile centrului orașului.

Potrivit administratorului localului, Cristinel Macovei, principalul motiv invocat de municipalitate ar fi aspectul estetic al terasei și existența unor umbrele inscripționate cu branduri de bere. Viceprimarul Sucevei, Ioan Cușnir, a susținut public necesitatea unei „uniformizări” și a unei „linearități” în privința teraselor din centrul orașului.

Participanții la protest au venit simbolic cu scăunele pliabile și au transformat întâlnirea într-o dezbatere publică despre felul în care ar trebui să arate centrul Sucevei și despre relația administrației cu mediul privat.

Administratorul restaurantului Union a declarat că nu i-au fost comunicate anterior reguli clare privind noul concept estetic dorit de municipalitate și consideră că argumentele folosite pentru respingerea solicitării sunt „ridicole”.

„Această terasă există aici de 60 de ani. Motivația cu care a fost respinsă este absurdă. Nu consider că terasa noastră este inestetică”, a afirmat acesta.

Acesta a mai precizat că este dispus la dialog, însă consideră că diversitatea teraselor face parte din farmecul unui oraș european.

„Nu suntem în vremea comunismului ca toate terasele să fie la fel. O terasă trebuie să fie veselă, colorată, plină de viață”, a spus patronul Union.

Printre cei prezenți s-a aflat și realizatorul radio-TV Doru Popovici, care a criticat dur decizia administrației locale, catalogând-o drept „sfidare”.

„O terasă este sufletul unui oraș, cum este și o bibliotecă sau un teatru. Aici se adună oamenii”, a declarat acesta.

El a acuzat Primăria că încearcă să impună o estetică rigidă și că afectează inutil activitatea unor antreprenori locali.

Mai mulți participanți au invocat exemple din orașe europene precum Praga, Budapesta sau Bratislava, unde terasele reprezintă puncte importante de atracție urbană și turistică.

La protest au participat și membri ai clubului „Berea de Luni”, un grup informal care se întâlnește de peste 15 ani și la Union. Unul dintre membrii clubului a explicat că terasa a devenit un loc tradițional de socializare pentru numeroși suceveni.

„Este o atmosferă relaxată, departe de aglomerație. Personalul este agreabil, prețurile sunt decente și locul are identitate”, a spus unul dintre membrii grupului.

În timpul protestului, administratorul localului a afirmat că a avut discuții cu primarul Vasile Rîmbu și că speră într-o soluție de compromis.

„Domnul primar a fost ales ca factor de echilibru. Eu încă sper că această situație se va rezolva”, a declarat acesta.

Scandalul privind terasa Union a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte locale din ultimele zile, împărțind opinia publică între cei care susțin modernizarea și uniformizarea centrului orașului și cei care consideră că administrația locală merge prea departe în reglementarea spațiului urban.