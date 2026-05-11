Guvernatorul din Cernăuți, întâlnire cu Cezar Grozavu, directorul BRCT Suceava: I-a propus organizarea în vară a unui Forum al Bucovinei

Guvernatorul militar al Regiunii Cernăuți, Ruslan Osipenko, a avut o întâlnire de lucru cu directorul executiv al Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava, Cezar Grozavu.

În cadrul discuțiilor, oficialul ucrainean a mulțumit României pentru sprijinul constant acordat Regiunii Cernăuți și a subliniat calitatea parteneriatului dezvoltat de-a lungul anilor.

„Biroul Regional Suceava a devenit un partener de încredere pentru regiunea noastră. Este important să continuăm și să consolidăm această interacțiune”, a declarat Ruslan Osipenko.

Proiecte comune în derulare

În prezent, Regiunea Cernăuți implementează împreună cu parteneri români mai multe proiecte majore în cadrul programelor europene:

Interreg NEXT „România – Ucraina” 2021–2027

Interreg NEXT „Ungaria – Slovacia – România – Ucraina” 2021–2027

Bugetul total al proiectelor depășește 14 milioane de euro.

Printre acestea se numără proiectul SHIELD („Identificarea riscurilor în școală și educație privind dezastrele locale”), care are ca obiectiv pregătirea copiilor și tinerilor pentru situații de urgență și formarea unei culturi a siguranței. Administrația Regională Militară Cernăuți este beneficiarul principal al acestui proiect.

Propuneri pentru viitor

Guvernatorul Ruslan Osipenko i-a propus lui Cezar Grozavu organizarea, în această vară, a unui Forum comun al comunităților bucovinene. Această platformă ar urma să faciliteze schimbul de bune practici, implicarea mai activă a comunităților locale și accesarea de noi oportunități de finanțare.

De asemenea, în Regiunea Cernăuți va fi numit un consilier pentru dezvoltare regională și cooperare transfrontalieră, care va coordona relațiile cu partenerii internaționali și va sprijini comunitățile în pregătirea proiectelor.

„Sunt convins că ne așteaptă și mai multe inițiative comune în viitor. Îi mulțumesc lui Cezar Grozavu pentru sprijin, parteneriatul solid și eficient.Mergem înainte!”, a concluzionat Ruslan Osipenko.

