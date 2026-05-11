Conferința internațională ICEMS-BIOMED, un succes al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a organizat, la finalul săptămânii trecute, conferința internațională ICEMS-BIOMED, un eveniment de prestigiu dedicat ingineriei medicale și biomedicale.

Ingineria medicală, domeniu aflat la intersecția dintre medicină, inginerie și tehnologia informației, reprezintă unul dintre cele mai dinamice sectoare la nivel global. Progresele din acest domeniu contribuie direct la îmbunătățirea diagnosticării, tratamentului și monitorizării pacienților prin echipamente medicale avansate, sisteme de imagistică, inteligență artificială și dispozitive biomedicale inovatoare.

Conferința a reunit la Suceava cercetători, cadre didactice universitare, specialiști din domeniul medical și ingineresc, precum și reprezentanți ai industriei din mai multe țări. Participanții au prezentat și discutat cele mai recente rezultate științifice pe teme de actualitate precum:

Inteligența artificială în medicină

Imagistica biomedicală

Telemedicina

Dispozitive medicale inteligente

Tehnologii de monitorizare a pacienților

Evenimentul a evidențiat nivelul ridicat al cercetărilor din domeniu și potențialul de colaborare internațională pentru dezvoltarea de soluții inovatoare dedicate sănătății.

Un aspect deosebit al conferinței a fost caracterul său interdisciplinar, concretizat prin colaborarea strânsă între trei facultăți ale Universității „Ștefan cel Mare”: Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Facultatea de Medicină și Științe Biologice și Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică.