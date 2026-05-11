Primăria Suceava anunță un amplu program de modernizare a infrastructurii urbane în 2026. Buget record pentru străzi, trotuare și spații verzi

Primăria Municipiului Suceava a inclus în Bugetul General pe anul 2026 un program extins de modernizare a infrastructurii rutiere și pietonale, cu accent pe reabilitarea infrastructurii din cartiere și îmbunătățirea calității vieții sucevenilor.

Potrivit anunțului oficial, investițiile vizează atât reparațiile și asfaltările străzilor, cât și revitalizarea spațiilor pietonale, a aleilor și a zonelor de relaxare din cartiere.

Reparații curente și asfaltări – 49,1 milioane lei

Lucrările de reparații și modernizare a carosabilului vor cuprinde următoarele zone:

Cartier Areni : Str. Anastasie Crimca

: Str. Anastasie Crimca Cartier Zamca : Str. Ion Neculce, Str. Octav Băncilă, Str. Narciselor, Str. Dimitrie Cantemir, Str. Vișinilor

: Str. Ion Neculce, Str. Octav Băncilă, Str. Narciselor, Str. Dimitrie Cantemir, Str. Vișinilor Cartier Burdujeni (Cuza 2) : Str. Prieteniei, Str. Aurora, Str. Tineretului, Str. Bujorilor

: Str. Prieteniei, Str. Aurora, Str. Tineretului, Str. Bujorilor Cartier Burdujeni (Cuza 3) : Str. Iacob Zadik, Calea Burdujeni

: Str. Iacob Zadik, Calea Burdujeni Cartier George Enescu: Aleea Zorilor, Aleea Lalelelor

Regenerare urbană – alei pietonale, piațete și mobilier nou

Primăria acordă o atenție deosebită îmbunătățirii spațiilor publice. Vor fi refăcute trotuarele și aleile pietonale degradate, vor fi modernizate piațetele din interiorul cartierelor și vor fi amplasate bănci noi, coșuri de gunoi și alte elemente de mobilier urban în zonele verzi și de-a lungul principalelor artere pietonale.

Proiectare și documentații pentru un număr record de străzi

O componentă importantă a programului o reprezintă întocmirea documentațiilor tehnico-economice (expertize, studii topografice, geotehnice și studii de fezabilitate) pentru un număr foarte mare de străzi. Acestea sunt pregătite pentru a fi incluse în investiții viitoare.

Străzile pentru care se vor realiza proiecte în 2026 sunt: Sublocotenent Turturică, Lev Tolstoi, Eraclie Porumbescu, Depoului, 28 Noiembrie, Alexandru Voievidca, Spiru Haret, Eternității, Cuza Vodă, Crinului, Petru Comărenescu, Ștefan Răzvan, Solidarității, Traian Țăranu, Emil Racoviță, Mitropolitul Dosoftei, Stadionului, Traian Popovici, Ion Păun Pincio, Ștefan Octavian Iosif, Petuniilor, Leonard Mociulschi, Dealului, Fântâna Albă, Mihail Kogălniceanu, Mihail Sadoveanu, Mirăuților, Morii, Nicolae Labiș, Nichita Stănescu, Parcului, Platoului, Roma, Semicercului, Severin Procopovici, Severin Șipotului, Ștefan Ștefureac, Tăbăcarilor, Traian Vuia, Tudor Stefaneli, Emil Cioran, Voroneț, Tiberiu Popeea.

De asemenea, Primăria Suceava va amenaja noi locuri de parcare în mai multe zone ale orașului, pentru fluidizarea traficului și creșterea confortului locuitorilor.