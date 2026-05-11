Avertizare meteorologică: Instabilitate atmosferică și răcire accentuată a vremii în Suceava și în cea mai mare parte a țării

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de luni, 11 mai, ora 12:00 până miercuri, 14 mai, ora 10:00, care vizează județul Suceava și majoritatea regiunilor țării.

Fenomene vizate:

Instabilitate atmosferică accentuată (averse, descărcări electrice, grindină izolat)

Cantități moderate de precipitații

Intensificări ale vântului

Răcire semnificativă a vremii

Precipitații mixte (ploaie, lapoviță, ninsoare) în zona montană înaltă

Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se vor manifesta prin averse moderate, descărcări electrice și, pe arii restrânse, căderi de grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor atinge 15–30 l/mp, iar izolat se pot depăși 40–50 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de 45–50 km/h, mai ales în timpul averselor.

Evoluția temperaturilor

Marți, 12 mai – răcire accentuată în vestul și nord-vestul țării, inclusiv în Suceava.

– răcire accentuată în vestul și nord-vestul țării, inclusiv în Suceava. Miercuri, 13 mai – vremea se va răci și în restul teritoriului, devenind mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului.

În noaptea de miercuri spre joi (13/14 mai), în zona montană înaltă a județului Suceava (munții Rarău, Giumalău, Ceahlău, Obcina Mare etc.) vor cădea precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare).