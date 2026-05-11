„Seară de chitară”: recital susținut de Samuel Duciuc și Alexandru Dragomirescu

Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava invită publicul marți, 12 mai a.c., de la ora 18:00, în Auditorium „Joseph Schmidt”, la evenimentul „Seară de chitară”. Pe scenă vor urca Samuel Duciuc și Alexandru Dragomirescu, iar intrarea este liberă.

Recitalul propune o întâlnire cu muzica de chitară într-un format apropiat de public, în care accentul cade pe expresivitate, interpretare și relația directă dintre artist și sală. Evenimentul se adresează atât publicului familiarizat cu repertoriul instrumental, cât și celor care își doresc o seară culturală într-un cadru relaxat.

Samuel Duciuc este absolvent al Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava și s-a remarcat prin recitaluri și prezențe constante în mediul muzical. În anul 2023, el a susținut un recital extraordinar la Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, iar recent a fost inclus în programul unui recital de chitară clasică organizat la Casa Junimii din Iași. Totodată, el este menționat ca laureat al ediției a 23-a a Transilvania International Guitar Festival.

Alexandru Dragomirescu s-a impus, la rândul său, prin rezultate foarte bune în competițiile de profil: Premiul I la Concursul Național de Interpretare „Lira de Aur”, Premiul I la Concursul Național „Cantis”, Premiul I la Transilvania Youth Guitar Festival, categoria sub 18 ani, precum și Premiul II la Olimpiada de Interpretare Muzicală și Studii Teoretice, faza națională.

Cei doi interpreți au mai evoluat împreună în recitaluri organizate la Suceava, inclusiv la Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, iar numele lor a fost asociat și cu evenimentul „Simfonii de Toamnă”, unde au fost prezentați între tinerii chitariști ai scenei locale.

Prin acest recital, Casa de Cultură a Studenților continuă să susțină întâlnirea publicului cu tineri artiști, aflați într-un moment important al formării și afirmării lor muzicale. „Seară de chitară” oferă publicului ocazia de a asculta doi interpreți care și-au construit deja un parcurs vizibil prin studiu, recitaluri și participări la concursuri importante în domeniul artistic.

