Prezențe românești de excepție pe scenele de concert din Cernăuți

Două concerte de înalt nivel artistic, cu protagonişti români de seamă, vor avea loc în această săptămână la Filarmonica de Stat din Cernăuți, consolidând legăturile culturale româno-ucrainene.

Marți, 12 mai 2026, ora 18:30, la Sala principală a Filarmonicii, va avea loc un concert simfonic de gală. Dirijorul Marius Sireteanu (București) va urca la pupitru alături de duo-ul pianistic format din Eugen Dumitrescu și Corina Răducanu (Horodnic de Sus).

Programul propus este unul elegant și rafinat:

Simfonia nr. 11 în fa minor pentru orchestră de coarde de Felix Mendelssohn

pentru orchestră de coarde de Concertul pentru pian la patru mâini și orchestră în Si bemol major de Giovanni Agostino Perotti (în primă audiție absolută, cu cadențe compuse de Marius Sireteanu)

de (în primă audiție absolută, cu cadențe compuse de Marius Sireteanu) Uvertura operei La cambiale di matrimonio de Gioachino Rossini

Miercuri, 13 mai 2026, ora 18:30, la Sala cu Orgă din Cernăuți, va avea loc un al doilea concert, dedicat muzicii românești și franceze. Alături de dirijorul Marius Sireteanu și pianiştii Eugen Dumitrescu și Corina Răducanu se vor afla tenorul Volodymyr Fisiuk (Artist Emerit al Ucrainei) și Corul Academic de Cameră „Cernăuți” al Filarmonicii.

Publicul va putea asculta:

Sept Chansons de Clement Marot, op. 15 de George Enescu (în primă audiție la Cernăuți)

de (în primă audiție la Cernăuți) Două lucrări de Gabriel Fauré – Cantique de Jean Racine, op. 11 și Requiem, op. 48 – prezentate în primă audiție absolută într-o versiune specială pentru pian la patru mâini, realizată de compozitorul Marius Sireteanu.