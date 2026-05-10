DIICOT Suceava: Șapte persoane reținute, printre care doi polițiști de frontieră și trei agenți vamali după  destructurarea a trei grupuri infracționale specializate în contrabandă la frontiera cu Ucraina



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Suceava au reușit destructurarea a trei grupuri infracționale organizate care au introdus ilegal, pe parcursul anului 2024 și 2025, cantități însemnate de țigarete, butelii cu agent refrigerant și pesticide din Ucraina în România.

În urma unei anchete ample, în zilele de 8 și 9 mai 2026, procurorii DIICOT au dispus reținerea a șapte inculpați, dintre care doi polițiști de frontieră și trei agenți vamali. Alți cinci inculpați au fost plasați sub măsura controlului judiciar. Toți sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă (simplă și calificată), luare și dare de mită, trafic de produse toxice, complicitate la contrabandă și abuz în serviciu.

Anchetatorii au stabilit că persoanele implicate, o parte dintre ele având dublă cetățenie româno-ucraineană, au creat trei grupuri infracționale distincte care acționau în zona de frontieră. Acestea foloseau în mod sistematic punctele de trecere a frontierei Siret și Vicovu de Sus din județul Suceava, precum și Racovăț din județul Botoșani.

Modul de operare al grupărilor

Una dintre metodele frecvent utilizate era introducerea de mărfuri ascunse printre bunuri de larg consum, profitând de controalele superficiale efectuate de unii funcționari publici.

Astfel:

În septembrie 2024 , prin PTF Siret, a fost introdusă o cantitate mare de țigarete și 20 de butelii cu agent refrigerant R404A, deși ar fi trebuit să se efectueze o descărcare parțială a mijlocului de transport.

, prin PTF Siret, a fost introdusă o cantitate mare de țigarete și 20 de butelii cu agent refrigerant R404A, deși ar fi trebuit să se efectueze o descărcare parțială a mijlocului de transport. În aprilie 2025 , prin PTF Vicovu de Sus, au fost introduse ilegal 210 butelii cu agent refrigerant.

, prin PTF Vicovu de Sus, au fost introduse ilegal cu agent refrigerant. În octombrie 2025, prin același PTF Siret, au fost aduse 400 de litri de pesticide interzise pe teritoriul Uniunii Europene.

Ancheta a relevat că introducerea repetată a mărfurilor s-a realizat cu complicitatea unor polițiști de frontieră și agenți vamali, care fie nu efectuau controale adecvate, fie închideau ochii la transporturile suspecte.

Percheziții și bunuri ridicate

În cursul perchezițiilor domiciliare efectuate pe 8 mai 2026 au fost descoperite și ridicate cantități impresionante de bunuri și sume de bani provenite din activitatea infracțională:

Aproape 600.000 lei , 171.000 euro , 18.520 dolari și 320 lire sterline

, , și 155.920 țigarete

Peste 2.755 litri de pesticide (în bidoane, recipiente și borcane)

(în bidoane, recipiente și borcane) 12 butelii cu agent refrigerant R404A

9.100 kg de hrană pentru animale, două utilaje agricole noi, două autoturisme, bijuterii, îmbrăcăminte, încălțăminte, parfumuri și produse contrafăcute purtând mărci celebre

De asemenea, Direcția Regională Vamală Iași a confiscat suplimentar 19 colete cu mobilier de bucătărie, 3.552 perechi de încălțăminte și alte bunuri de proveniență ucraineană.

Procurorii DIICOT au dispus control judiciar pentru toți inculpații reținuți inițial. Polițiștilor de frontieră și agenților vamali li s-a interzis să își exercite atribuțiile de serviciu pe durata măsurii preventive.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul BCCO Suceava, Bacău, Iași, Cluj și Târgu Mureș, al polițiștilor de frontieră, al Direcției Generale Anticorupție și al jandarmilor din Suceava, Botoșani și Bacău.