FC Șoimii Gura Humorului obține o victorie spectaculoasă și se apropie de promovare

FC Șoimii Gura Humorului a oferit un adevărat spectacol de fotbal în etapa a VI-a a play-off-ului Seriei 1, reușind să învingă formația CS Blejoi cu scorul de 4-2, într-un meci plin de răsturnări, emoții și goluri.

,,Suntem increzatori ca putem fi pe locul 1 la final” – Soimii continua lupta pentru promovare

Jucătorii Șoimilor Gura Humorului au început partida în forță și au controlat jocul încă din primele minute. Vlad Ilie a deschis scorul în minutul 7, după un corner excelent executat de Bogdan Grosu. Același Grosu a fost la originea celui de-al doilea gol, în minutul 22, când centrarea sa perfectă a fost reluată cu succes de Mugur Florescu, scor 2-0.

La scorul de 2-0, Șoimii păreau să aibă meciul în buzunar, însă o relaxare nepermisă în apărare le-a permis oaspeților să revină. Blejoi a redus diferența în minutul 30, iar în minutul 48 a egalat la 2-2, profitând de o nouă ezitare defensivă a gazdelor.

În loc să se prăbușească, Șoimii au demonstrat caracter și forță mentală. În minutul 78, Valentin Buhăceanu a obținut un penalty, transformat cu sânge rece de Cătălin Golofca pentru 3-2. Același Golofca a fost eroul final, înscriind al patrulea gol în minutul 82, după o acțiune individuală superbă: a preluat o pasă lungă, a pătruns în careu și a finalizat elegant, stabilind scorul final 4-2.

Meciul a fost unul dintre cele mai spectaculoase ale play-off-ului, cu numeroase ocazii de gol de ambele părți și un ritm alert pe toată durata partidei.

Prin această victorie, FC Șoimii Gura Humorului își asigură matematic locul 2 în clasament și participarea la barajul de promovare. Totodată, echipa se apropie la doar un punct de liderul Cetatea Suceava, păstrând șanse reale la promovarea directă.

La finalul partidei, Cătălin Golofca a declarat:

„A fost un meci greu cu o echipă bună! Am intrat foarte bine în joc și puteam avea 3-0, 4-0 după 30 de minute. Apoi am avut o scădere și ei au revenit, dar am dat dovadă de caracter și am câștigat pe final. Mai avem două jocuri pe care trebuie să le câștigăm. Din păcate nu mai depinde doar de noi promovarea directă, dar suntem încrezători că putem fi pe locul 1 la final. Dacă nu, mergem la baraj și o să facem tot ce depinde de noi să promovăm.”