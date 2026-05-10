CSU Suceava, vicecampioană a României la handbal masculin Juniori 1

Intră acum și în grupul de
Echipa de handbal masculin CSU Suceava a scris o pagină de istorie în acest weekend.
În finala Turneului Final al Campionatului Național Juniori 1, CSU Suceava a oferit un adevărat spectacol, dar a fost învinsă la limită de TEC București cu scorul de 38-37.
Prestația excepțională a sucevenilor le-a adus titlul de vicecampioni ai României, confirmând valoarea și progresul remarcabil al generației actuale.
Într-un meci extrem de echilibrat, disputat în fața unei arene pline, CSU Suceava a condus pe alocuri și a luptat până la ultima secundă.
Trei jucători suceveni au fost protagoniștii principali ai competiției:
- Andrei Marcu – golgheterul întregului Turneu Final și cel mai bun jucător al finalei;
- Adrian Condrea – desemnat cel mai bun inter dreapta al competiției;
- Ianis Chiruț – ales cel mai bun centru al Turneului Final.
Performanțele lor individuale, alături de contribuția întregii echipe, au făcut ca CSU Suceava să devină vicecampioană națională la Juniori 1.
Intră acum și în grupul de