CSU Suceava, vicecampioană a României la handbal masculin Juniori 1

Echipa de handbal masculin CSU Suceava a scris o pagină de istorie în acest weekend.

În finala Turneului Final al Campionatului Național Juniori 1, CSU Suceava a oferit un adevărat spectacol, dar a fost învinsă la limită de TEC București cu scorul de 38-37.

Prestația excepțională a sucevenilor le-a adus titlul de vicecampioni ai României, confirmând valoarea și progresul remarcabil al generației actuale.

Într-un meci extrem de echilibrat, disputat în fața unei arene pline, CSU Suceava a condus pe alocuri și a luptat până la ultima secundă.

Trei jucători suceveni au fost protagoniștii principali ai competiției:

Andrei Marcu – golgheterul întregului Turneu Final și cel mai bun jucător al finalei ;

– și ; Adrian Condrea – desemnat cel mai bun inter dreapta al competiției;

– desemnat al competiției; Ianis Chiruț – ales cel mai bun centru al Turneului Final.

Performanțele lor individuale, alături de contribuția întregii echipe, au făcut ca CSU Suceava să devină vicecampioană națională la Juniori 1.