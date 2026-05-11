CSU Suceava a cucerit medalia de argint la Campionatul Național de Handbal Juniori 1!

Echipa de handbal CSU Suceava a încheiat pe locul al doilea Campionatul Național pentru Juniori 1 (generația 2007/2008), devenind vicecampioană națională la finalul unui turneu extrem de dificil.

Sucevenii au evoluat excelent pe tot parcursul competiției, obținând următoarele rezultate:

Faza grupelor : 36-25 cu ACS Beldiman Arad, 33-31 cu HC Buzău, 36-38 cu Dinamo București

Semifinală : 38-24 cu CSS Odorheiu Secuiesc

: 38-24 cu CSS Odorheiu Secuiesc Finală: 37-38 cu TEC București

Premii individuale pentru jucătorii suceveni

Trei handbaliști antrenați de Vasile Boca au fost recompensați cu trofee individuale:

Andrei Marcu – Golgheterul competiției

– Adrian Condrea – Cel mai bun inter dreapta

– Ianis Chiruț – Cel mai bun centru

Declarațiile antrenorului Vasile Boca

„A fost cu adevărat cel mai greu și complicat turneu final din ultimii ani. Este a cincea finală consecutivă pe care o jucăm la nivelul Juniorilor 1. Oamenii sunt obișnuiți ca Suceava să câștige titlul, dar contextul din acest an a fost extrem de dificil. Totuși, cred că performanța noastră a atins maximul posibil”, a declarat antrenorul principal Vasile Boca.

Antrenorul a ținut să sublinieze: „Sunt extrem de mândru de băieții noștri, care au dat totul în fiecare meci. Au luptat extraordinar în cele cinci meciuri, au depășit durerile, epuizarea și toate dificultățile. Vrem să mulțumim tuturor celor care ne-au susținut pe parcursul întregului an competițional, în mod special părinților, care au fost permanent alături de noi.”

Lotul CSU Suceava la Turneul Final: Adrian Mircea, Eric Bichir, Răzvan Doboșeru, Ianis Chiruț, Luca Cazac, Adrian Condrea, Alexandru Radu, Andrei Marcu, Nicolas Zapodianu, Alexandru Țivichi, Iulian Lupu, Mircea Cumpănașu, Ionuț Babiuc, Sebastian Mihoc, Vlad Râșca, Raul Iavni.

Staff tehnic: Vasile Boca (antrenor principal), Ioan Tcaciuc (antrenor secund), Eduard Duman (antrenor cu portarii), Dumitru Gramațchi (kinetoterapeut).