Maria Beatrice Aaniței de la LPS Suceava, dublă campioană națională școlară la înot! Suceava a cucerit 8 medalii la Reșița dintre care două de aur, una de argint și cinci de bronz


Peste 230 de copii din 21 de licee cu program sportiv și cluburi sportive școlare din toată țara au participat la Campionatul Național Școlar de Înot, competiție desfășurată la Reșița, unde au fost puse în joc 8 titluri de campion național școlar.

Lotul Sucevei a obținut rezultate foarte bune, iar sportiva Maria Beatrice Aaniței (LPS Suceava) a fost protagonista competiției, aducând acasă două titluri naționale.

Performanțele sucevenilor:

Maria Beatrice Aaniței (LPS Suceava) a câștigat:

  • Medalie de aur – 50 m bras
  • Medalie de aur – 100 m bras
  • Medalie de argint – 100 m fluture
  • Medalie de bronz – 50 m fluture
  • Medalie de bronz – 50 m liber
  • Medalie de bronz – 100 m liber

Darius Lostun (LPS Suceava) a obținut o medalie de bronz la 50 m liber, alături de mai multe locuri 4.

Alexandru Tușan (CSS Gura Humorului) a cucerit medalia de bronz în proba de 50 m fluture.

Ceilalți sportivi suceveni – George Chechirit, Iris Gaveniuc și Elissa Cazacu (toți de la LPS Suceava) – au participat cu rezultate onorabile, contribuind la prezența puternică a județului la această competiție națională.


